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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Akui Kini Jadi Penantang Gelar MotoGP 2026 Usai Menangi GP Ceko

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |02:09 WIB
Marc Marquez Akui Kini Jadi Penantang Gelar MotoGP 2026 Usai Menangi GP Ceko
Marc Marquez Akui Kini Jadi Penantang Gelar MotoGP 2026 Usai Menangi GP Ceko (Instagram/@ducaticorse)
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BRNO - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, kini mengakui dirinya menjadi penantang gelar MotoGP 2026. Ia mengakui hal itu setelah meraih kemenangan keduanya musim di GP Ceko 2026. 

1. Pangkas Jarak

Pembalap berjuluk The Baby Alien itu awalnya tertinggal 102 poin dari pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzechi, yang duduk di posisi puncak. Namun, kini Marc Marquez hanya terpaut 40 poin dari Bezzechi. 

Ia sangat terbantu setelah Bezzecchi dilarang balapan di Brno karena perselisihan dengan seorang marshal pada Sabtu (20/6/2026) sore.

“Ya. Saya tidak bisa mengatakan tidak," ujar Marquez ketika ditanya soal dirinya menjadi penantang gelar juara, melansir Crash.

“Saya sudah kalah [di luar persaingan], saya benar-benar kalah di Mugello, dan terutama sebelum Mugello ketika saya berada di rumah sakit.

“Pada saat itu, ketika Anda kalah dalam dua balapan, saya sudah kalah. Tapi saya tidak tahu mengapa, sekarang saya berada di belakang pembalap teratas, hanya 40 poin," katanya.

Marc Marquez di MotoGP Ceko 2026 (Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez di MotoGP Ceko 2026 (Instagram/@ducaticorse)

Meski begitu, ia mengaku harus tetap tenang. Kini, ia fokus menatap balapan berikutnya di Assen, Belanda. Pasalnya, GP Belanda merupakan sirkuit yang sulit bahkan ketika dirinya berada dalam kondisi prima. 

“Saya perlu tetap tenang; saya perlu bertahan di Assen khususnya karena itu adalah sirkuit balap yang bahkan ketika saya fit pun saya kesulitan," ucapnya.

 

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Topik Artikel :
MotoGP Marc Marquez MotoGP 2026
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