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HOME SPORTS MOTOGP

Percaya Takhayul, Alex Marquez Ogah Jadi Pemenang MotoGP Inggris 2026!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |08:19 WIB
Percaya Takhayul, Alex Marquez Ogah Jadi Pemenang MotoGP Inggris 2026!
Alex Marquez tidak mau jadi pemenang di MotoGP Inggris 2026 (Foto: MotoGP)
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SILVERSTONE – Alex Marquez mengaku tidak mau jadi pemenang MotoGP Inggris 2026. Ia malah berharap ada pembalap lain yang berjaya di Sirkuit Silverstone, Silverstone, akhir pekan ini.

Sekadar informasi, ada 12 pemenang berbeda dari 12 seri balapan MotoGP yang digelar di Sirkuit Silverstone. Bahkan, sejak 2014, tidak ada pembalap yang berhasil memenanginya secara beruntun.

Marco Bezzecchi memenangi balapan MotoGP Inggris 2025 (Foto: Instagram/@marcobez72)
Marco Bezzecchi memenangi balapan MotoGP Inggris 2025 (Foto: Instagram/@marcobez72)

Itu artinya, jika ada pemenang baru di akhir pekan ini, ia akan jadi yang ke-13. Angka tersebut sering dianggap sial oleh orang-orang Eropa.

1. Tidak Mau

Karena itu, Alex Marquez, yang cukup percaya takhayul, ogah jadi pemenang akhir pekan ini. Pembalap tim Gresini Racing tersebut mengaku tak masalah jika harus memenangi Sprint Race yang digelar Sabtu.

“Saya akan coba (menang). Tapi, mereka mengatakan kepada saya di sesi wawancara, saya bakalan jadi pemenang ke-13 di sini,” kata Alex Marquez, dinukil dari Crash, Jumat (7/8/2026).

“Saya tidak menyukai angka itu. Seseorang harus mengulangi (kemenangannya). Saya (hanya ingin) menang di Sabtu (8 Agustus),” tukas adik dari Marc Marquez tersebut.

 

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