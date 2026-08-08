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HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Heboh Asmara Valentino Rossi, Pernah Memacari Mantan Kekasih Rivalnya di MotoGP

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |02:01 WIB
Kisah Heboh Asmara Valentino Rossi, Pernah Memacari Mantan Kekasih Rivalnya di MotoGP
Legenda MotoGP, Valentino Rossi bersama sang istri, Francesco Sofia Novello. (Foto: Instagram/francescasofianovello)
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LEGENDA hidup Valentino Rossi pernah memiliki kisah asmara yang menggemparkan dunia MotoGP. Tepatnya The Doctor –julukan Rossi– pernah memacari mantan kekasih rivalnya, yakni pacar Max Biaggi.

Sepanjang perjalanan kariernya yang gemilang, Rossi beberapa kali tercatat merajut kasih dengan sejumlah wanita cantik. Akan tetapi, ada satu babak percintaan dalam hidup Rossi yang pernah memicu kehebohan luar biasa di seluruh penjuru Italia maupun dunia internasional.

1. Bumbu Asmara

Kisah cinta yang dimaksud melibatkan sosok Eleonora Pedron, seorang perempuan memesona yang juga menyandang predikat sebagai mantan Miss Italia. Hubungan keduanya menjadi buah bibir lantaran sang wanita memiliki latar belakang masa lalu yang sangat sensasional bagi dunia balap.

Usut punya usut, Eleonora Pedron merupakan mantan kekasih sekaligus ibu dari anak-anak Max Biaggi. Perlu diketahui, Max Biaggi dikenal luas sebagai musuh bebuyutan paling ikonik dalam sejarah karier balap Valentino Rossi di lintasan Grand Prix.

Jalinan asmara antara Rossi dan Pedron mulai tercium oleh media pada tahun 2016 yang lalu. Hubungan tersebut bersemi tidak berselang lama setelah sang pebalap andalan Yamaha dan Honda itu resmi berpisah dari mantan kekasihnya sebelumnya, Linda.

Valentino Rossi bersama Eleonora Pedron
Valentino Rossi bersama Eleonora Pedron

Sorotan tajam langsung menghujani pasangan ini karena sejarah kelam permusuhan antara Rossi dan Biaggi di masa lampau. Persaingan ketat di antara kedua pebalap top Italia tersebut tidak pernah reda, baik saat mereka tengah memacu kuda besi di sirkuit maupun ketika melontarkan perang urat saraf di hadapan awak media.

Kehadiran Pedron di sisi Valentino Rossi seakan menjadi babak lanjutan yang paling tidak terduga dari perseteruan abadi kedua ikon balap tersebut. Terlebih lagi, sebelum berpaling ke pelukan The Doctor, Pedron telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mendampingi Biaggi serta dikaruniai dua orang buah hati.

Kendati sempat mencuri perhatian publik global, kisah cinta antara Valentino Rossi dan Eleonora Pedron pada akhirnya tidak mampu bertahan selamanya. Hubungan dua pesohor tersebut harus kandas di tengah jalan dan menempuh jalan hidupnya masing-masing.

 

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