Hasil Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2026: Francesco Bagnaia Akhirnya Menang Juga, Marc Marquez Finis Ke-3

BRNO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia akhirnya berhasil mengamankan kemenangan pertamanya di musim ini setelah tampil dominan pada Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2026 di Sirkuit Brno, Sabtu (20/6/2026) malam WIB. Rider yang akrab disapa Pecco tersebut sukses meredam tekanan sengit dari peraih pole position, Ai Ogura, serta rekan setimnya sendiri, Marc Marquez, demi mengklaim podium tertinggi sejak terakhir kali merasakannya di Malaysia musim lalu.

1. Strategi Manis Bagnaia

Balapan sepanjang 10 lap ini diwarnai oleh drama pemilihan ban yang krusial sesaat sebelum start. Sebagian besar pembalap, termasuk Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, dan pemuncak klasemen Marco Bezzecchi, memutuskan beralih ke ban belakang medium.

Sebaliknya, Bagnaia, Marc Marquez, dan pembalap rookie Diogo Moreira memilih tetap setia menggunakan ban belakang lunak (soft) di barisan sepuluh besar. Strategi ban lunak langsung membawa keuntungan di awal laga.

Bagnaia sempat menciptakan keunggulan gap hingga 1,1 detik. Kendati Ai Ogura yang mengendarai Trackhouse Aprilia perlahan mulai memangkas jarak di lap-lap akhir dengan kawalan ketat Marc Marquez di belakangnya, keunggulan ban medium milik Ogura tidak cukup kuat untuk menggusur Bagnaia dari posisi terdepan hingga garis finis.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

2. Banyak Kecelakaan

Sirkuit Brno terbukti memberikan ujian berat bagi sejumlah pembalap papan atas pada seri ke-9 dari 22 ronde musim 2026 ini. Baru memasuki akhir lap pertama, sang rookie Diogo Moreira harus terjatuh saat sedang asyik memburu posisi ketiga di belakang Bagnaia dan Ogura. Tak lama berselang, Maverick Vinales menyusul Moreira ke area gravel setelah kehilangan kendali di Tikungan 12.

Nasib sial juga menimpa sensasi KTM, Pedro Acosta, yang mengalami lowside saat menduduki posisi keenam di pertengahan balapan. Memasuki fase akhir, petaka giliran menghampiri sang pemimpin klasemen sementara dari tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi.