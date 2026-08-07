Veda Ega Pratama Siap Menggila, Incar Finis Podium di Moto3 Inggris 2026!

SILVERSTONE – Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, akan kembali melanjutkan perjuangan di ajang balap Moto3 2026. Memasuki paruh kedua musim, ia siap unjuk gigi dalam seri Moto3 Inggris 2026 yang dihelat di Sirkuit Silverstone pada 7-9 Agustus 2026.

Menyongsong seri kali ini, Manajer Tim Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, menaruh keyakinan besar pada sang pembalap. Menurutnya, Veda berhasil menutup paruh pertama kompetisi dengan membawa momentum positif yang sangat baik.

1. Karakter Unik Sirkuit Silverstone

Modal berharga tersebut didapatkan setelah pembalap bernomor start 9 itu mampu tampil impresif di seri sebelumnya. Veda sukses finis di posisi kedelapan dan mendulang poin penting pada balapan penutup paruh pertama di Sirkuit Sachsenring, Jerman.

Aoyama menjelaskan Silverstone merupakan salah satu lintasan terpanjang dalam kalender MotoGP dengan karakter yang sangat unik. Sirkuit ini memiliki kombinasi tikungan beragam, zona pengereman keras, serta cuaca yang cepat berubah sehingga kemampuan adaptasi menjadi kunci utama.

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

Lebih lanjut, mantan pembalap asal Jepang tersebut menilai tata letak Silverstone yang lebar memberikan keuntungan tersendiri. Layout tersebut membuka banyak pilihan racing line serta peluang melakukan aksi salip-menyalip yang kompetitif, khususnya bagi kelas Moto3.

"Silverstone adalah salah satu sirkuit terpanjang di kalender MotoGP dan menghadirkan tantangan yang unik bagi setiap pembalap," kata Aoyama dalam keterangan resminya, Jumat (7/8/2026).

Honda pun berharap Veda dapat terus menunjukkan perkembangan signifikan di seri pembuka paruh kedua ini. Terlebih lagi, Veda sudah mencatatkan sejarah membanggakan musim ini sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium Grand Prix, yakni di Brasil dan Prancis.