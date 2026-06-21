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HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai GP Ceko: Marquez Semakin Dekati Bezzechi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |20:29 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai GP Ceko: Marquez Semakin Dekati Bezzechi
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai GP Ceko: Marquez Semakin Dekati Bezzechi (Instagram/@ducaticorse)
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BRNO - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, berhasil memangkas selisih dari pemimpin klasemen sementara Marco Bezzechi usai balapan MotoGP Ceko 2026, Minggu (21/6/2026) malam WIB. Kini, pembalap berjuluk The Baby Alien itu berada di urutan 4 klasemen sementara dengan selisih 40 poin dari Bezzechi.

1. Marquez Dekati Bezzechi 

Marc Marquez berhasil menjadi juara di race MotoGP Ceko 2026. Dengan hasil ini, pembalap asal Spanyol itu menambah 25 poin di klasemen. 

Sementara poin Bezzechi tertahan karena dicoret di MotoGP Ceko 2026 setelah memukul marshal. Bezzechi kini mengemas 180 poin. 

Posisi kedua klasemen sementara miliki Jorge Martin. Pembalap Aprilia Racing asal Spanyol ini mengumpulkan 172 poin. 

Fabio Digiannantonio berada di urutan 3 besar. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team ini mengemas 157 poin. 

Sementara Ai Ogura duduk di posisi 5. Pembalap asal Jepang tersebut meraup 134 poin. 

Marc Marquez di MotoGP Ceko 2026 (Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez di MotoGP Ceko 2026 (Instagram/@ducaticorse)

Dengan berakhirnya seri ke-9 MotoGP 2026, persaingan gelar juara semakin terbuka. Pasalnya, jarak antara posisi 1 dengan 6 yang ditempati Pedro Acosta hanya 48 poin. 

Marc Marquez menjadi sorotan tersendiri. Pembalap berusia 33 tahun itu berhasil memenangi balapan keduanya musim ini. Dengan begitu, ia berhasil memangkas jarak dengan pemimpin klasemen sementara. 

Pada balapan di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Ceko, Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat. Posisi dua dan tiga ditempati Aio Ogura dan Francesco Bagnaia.

 

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