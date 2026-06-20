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Pintar Atur Tempo Jadi Kunci Muhamad Yusuf Tembus Semifinal Macau Open 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |10:44 WIB
Pintar Atur Tempo Jadi Kunci Muhamad Yusuf Tembus Semifinal Macau Open 2026
Muhamad Yusuf senang bisa melaju ke semifinal Macau Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
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MAKAU - Muhamad Yusuf senang bisa melaju ke semifinal Macau Open 2026. Menurut tunggal putra Indonesia itu, keberhasilannya tak terlepas dari kecermatan mengatur tempo pertandingan.

Yusuf menang atas Ng Ka Long Angus di babak perempatfinal 22-24, 21-16, dan 21-15. Laga itu berlangsung Macau East Asian Games Dome, Cotai, Makau, Jumat 19 Juni 2026.

1. Instruksi

Ilustrasi bulu tangkis foto mnc media

Kemenangan itu tidak terlepas dari instruksi sang pelatih Ihsan Maulana Mustofa. Yusuf mengatakan arahan-arahan dari mantan pebulu tangkis tunggal putra itu terbukti jitu.

"Pelatih sendiri (Ihsan Maulana Mustofa) mengingatkan saya untuk bermain lebih sabar dan siap capek saja," kata Yusuf, dalam keterangan resmi PBSI, Sabtu (20/6/2026).

2. Semifinal

Yusuf mengakui tidak mudah untuk mengalahkan Ng. Ia pun sangat senang meraih hasil maksimal tanpa mengalami cedera sehingga bisa berlaga dalam babak semifinal.

"Bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan kelancaran dan bermain tanpa cedera apapun, serta bisa diberikan kemenangan. Pertandingan tadi, saya mencoba untuk tidak terburu-buru matikan lawan dan lebih berani mengadu," tukas Yusuf.

 

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