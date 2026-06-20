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Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Republik Ceko 2026: Raul Fernandez Melesat Tercepat, Marc Marquez Ke-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |16:18 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Republik Ceko 2026: Raul Fernandez Melesat Tercepat, Marc Marquez Ke-2
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
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BRNO – Pembalap Tim Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas 2 MotoGP Republik Ceko 2026, pada Sabtu (20/6/2026) sore WIB. Fernandez berhasil unggul cukup jauh, yakni berjarak 0,835 detik dari sang juara bertahan sekaligus pemenang balapan Sirkuit Brno, Ceko musim lalu, Marc Marquez (Ducati Lenovo), yang menempati peringkat kedua.

Penampilan apik Fernandez itu melanjutkan dominasinya rider tim satelit Aprilia di Sirkuit Brno. Setelah Ai Ogura (Trackhouse) membuat kejutan dengan menjadi yang tercepat pada sesi hari Jumat, giliran rekan setimnya, Raul Fernandez.

Hebatnya, pembalap asal Spanyol tersebut mampu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 52,050 detik meski penampilannya sempat terganggu oleh kondisi kesehatan yang kurang fit.

1. Jalannya Sesi Latihan Bebas 2

Pada barisan belakang duo pemuncak sesi, Maverick Vinales dari Red Bull KTM Tech3 mengamankan tempat ketiga, disusul oleh pembalap muda Fermin Aldeguer di posisi keempat. Sementara itu, Ai Ogura, harus puas melengkapi posisi lima besar.

Catatan menarik juga dibuat oleh Pedro Acosta (Red Bull KTM) yang menduduki peringkat keenam setelah secara konsisten menggunakan ban belakang tipe medium sepanjang sesi.

Raul Fernandez (Foto: Instagram/trackhousemotogp
Raul Fernandez (Foto: Instagram/trackhousemotogp

Sesi pagi ini juga diwarnai insiden dari penantang gelar juara dunia, Jorge Martin. Pembalap Aprilia Racing tersebut sempat melebar ke luar lintasan saat sedang mempraktikkan jalur hukuman.

Pandangan Martin diduga terhalang oleh rekan setimnya sekaligus pemimpin klasemen sementara, Marco Bezzecchi, yang sedang melambat di sisi luar Tikungan 7 untuk memberikan jalan bagi pembalap lain. Akibat insiden ini, Martin terlempar ke posisi ke-14, sementara Bezzecchi finis di posisi kedelapan.

Martin sendiri memang harus menjalani hukuman double lap penalty pada balapan hari Minggu besok akibat memicu tabrakan beruntun lima pembalap pada awal balapan di GP Hungaria sebelumnya.

 

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