Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2026?

JADWAL MotoGP hari ini, Jumat (19/6/2026) akan diulas Okezone. Seri kesembilan MotoGP 2026 menggelar race MotoGP Republik Ceko 2026 di Sirkuit Brno pada 19-21 Juni 2026.

Hari ini, Sabtu (20/6/2026) digelar sesi latihan bebas 2, kualifikasi dan sprint race. Latihan bebas 2 berlangsung mulai pukul 15.10-15.40 WIB.

Sirkuit Brno, tuan rumah race MotoGP Republik Ceko 2026. (Foto: MotoGP.com)

Lanjut pukul 15.50-16.30 WIB sesi kualifikasi. Terakhir sesi sprint race dilangsungkan pada pukul 20.00 WIB.

1. Potensi Marc Marquez Unjuk Gigi

Di seri kedelapan MotoGP 2026 yang berlangsung di Sirkuit Balaton Hungaria, Marc Marquez (Ducati Lenovo) keluar sebagai pemenang. Kemenangan itu merupakan yang pertama dicetak Marc Marquez di MotoGP 2026.

Hebatnya di Hungaria, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menjadi yang tercepat sedari kualifikasi, sprint race dan main race. Jelang balapan di Republik Ceko, Marc Marquez yang berstatus tujuh kali juara dunia MotoGP blak-blakan.

Ia mengatakan tak mudah memenangkan balapan di Sirkuit Brno. Sebab, Sirkuit Brno memiliki layout yang menguras fisik. Di saat bersamaan, kondisi fisik Marc Marquez belum 100 persen pulih dari cedera.