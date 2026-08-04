2 Pembalap Top MotoGP yang Tak Disangka Tampil Mengejutkan di Paruh Musim 2026, Nomor 1 Jorge Martin!

Berikut dua pembalap top MotoGP yang tak disangka tampil mengejutkan di paruh musim 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

BERIKUT dua pembalap top MotoGP yang tak disangka tampil mengejutkan di paruh musim 2026. Salah satunya adalah Jorge Martin!

MotoGP 2026 akan kembali setelah tiga pekan libur. Seri ke-12 yang bertajuk MotoGP Inggris 2026, akan digelar di Sirkuit Silverstone, Silverstone, 7-9 Agustus.

Dari 22 pembalap, ada dua nama yang tak disangka tampil mengejutkan sepanjang paruh muskm pertama. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

2 Pembalap Top MotoGP yang Tak Disangka Tampil Mengejutkan di Paruh Musim 2026

1. Jorge Martin

MotoGP 2025 jadi mimpi buruk buat pembalap satu ini. Padahal, Martin memasuki musim tersebut dengan status bergengsi, juara dunia, plus membela tim pabrikan Aprilia Racing.

Sayangnya, Martinator lebih banyak menghabiskan MotoGP 2025 dengan pemulihan cedera. Ia harus abbsen panjang hampir setengah musim pertama!

Siapa sangka, di MotoGP 2026, Martin bangkit dengan meraih satu kemenangan dan empat podium dalam 11 seri. Ia kini memuncaki klasemen MotoGP 2026 dengan 208 poin.