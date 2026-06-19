Hadapi Situasi Berbeda, Marc Marquez Pilih Hati-Hati Jelang MotoGP Republik Ceko 2026

MARC Marquez sadar MotoGP Republik Ceko 2026 menghadirkan situasi berbeda dibandingkan seri sebelumnya di Hungaria. Untuk itu, pembalap tim Ducati Lenovo tersebut memilih berhati-hati.

Marquez sukses menjadi bintang di MotoGP Hungaria 2026 dua pekan silam. Ia merebut pole position serta memenangi Sprint Race dan balapan utama.

1. Kemenangan Pertama

Marc Marquez memenangi MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Itu merupakan kemenangan pertama Marquez di MotoGP 2026. Pembalap asal Spanyol tersebut juga menuntaskan dahaga kemenangan sejak terakhir di MotoGP San Marino 2025 pada September tahun lalu.

Podium teratas tersebut juga sekaligus membuktikan Marquez belum habis usai dilanda sejumlah masalah dalam kurun setahun terakhir. Ia masih memiliki kemampuan dan magis untuk bertarung.

Tapi, kemenangan di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, itu memang sudah diprediksi. Sebab, tata letak lintasan serta karakter yang berlawanan dengan arah jarum jam, sangat menguntungkan Marquez.

Situasi berbeda akan hadir akhir pekan ini di Sirkuit Automotodrom Brno. Treknya cukup menyita secara fisik dan banyak tikungan ke kanan yang akan memberatkan bagi bahu Marquez yang baru pulih.