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HOME SPORTS MOTOGP

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Republik Ceko 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |03:05 WIB
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Republik Ceko 2026?
Veda Ega Pratama berpeluang naik podium di Moto3 Republik Ceko 2026 veda54
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PEMBALAP Indonesia Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Republik Ceko 2026? Rangkaian race Moto3 Republik Ceko 2026 digelar di Sirkuit Brno pada 19-21 Juni 2026. Hari ini pukul 14.00 WIB dan 18.15 WIB akan digelar sesi latihan bebas 1 dan latihan bebas Moto3 Republik Ceko 2026.

Bagi Veda Ega Pratama, ini merupakan momen perdana baginya tampil di Sirkuit Brno. Kebetulan, pembalap Honda Team Asia ini memiliki catatan manis saat balapan di sirkuit baru.

Veda Ega Pratama siap tempur di Moto3 Republik Ceko 2026. (Foto: Honda Team Asia)
Veda Ega Pratama siap tempur di Moto3 Republik Ceko 2026. (Foto: Honda Team Asia)

Saat turun di race kedua Moto3 2026 yang berlangsung di Sirkuit Ayrton Senna, Brasil, Veda Ega Pratama finis podium alias menyelesaikan balapan di posisi tiga. Catatan itu menempatkan Veda Ega Pratama sebagai pembalap pertama Indonesia yang naik podium di ajang Grand Prix.

1. Sirkuit Brno Banyak Corner Speed

Ada satu alasan lain kenapa Veda Ega Pratama berpeluang naik podium di Moto3 Republik Ceko 2026. Sirkuit Brno dikenal memiliki banyak corner speed, sesuatu yang disukai motor Honda kepunyaan Veda Ega Pratama.

Jika finis podium, posisi Veda Ega Pratama di klasemen sementara Moto3 2026 dijamin melesat. Veda Ega Pratama saat ini duduk di posisi enam klasemen sementara Moto3 2026 dengan 71 angka.

Rider asal Gunungkidul, Yogyakarta ini hanya terpaut enam angka dari Marco Morelli di posisi tiga. Jadi, siap menggila di Moto3 Republik Ceko 2026, Veda Ega Pratama?

 

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