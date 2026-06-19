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HOME SPORTS MOTOGP

Gagal Dapat Poin di Hungaria, Veda Ega Tertantang Unjuk Kemampuan di Moto3 Ceko 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |08:05 WIB
Gagal Dapat Poin di Hungaria, Veda Ega Tertantang Unjuk Kemampuan di Moto3 Ceko 2026
Gagal Dapat Poin di Hungaria, Veda Ega Tertantang Unjuk Kemampuan di Moto3 Ceko 2026 (Instagram/@veda_54)
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JAKARTA - Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama menyatakan sangat tertantang untuk unjuk kualitas di Moto3 Republik Ceko 2026. Ia pun menyambut seri tersebut dengan motivasi tinggi. 

Pasalnta, Veda ingin lebih baik dari Moto3 Hungaria yang tidak memuaskan. Di sana, dia finis di posisi ke-16 dan untuk pertama kalinya gagal meraih poin setelah menjalani hukuman long lap penalty 

1. Motivasi di Ceko

Pembalap Honda Team Asia itu dijadwalkan memulai akhir pekan balap di Sirkuit Automotodrom Brno melalui sesi latihan bebas dan practice pada Jumat (19/6/2026). Balapan utama digelar Minggu (21/6/2026).

Veda menjadikan dinamika di Moto3 Hungaria sebagai pengalaman. Jadi, dia akan berusaha lebih baik dalam Moto3 Republik Ceko.
 

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

"Setelah Balaton Park, di mana hasil akhirnya tidak sesuai harapan, saya menantikan tantangan berikutnya di Brno," kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia.

Pembalap berusia 17 tahun itu mengatakan pelajaran utama yang diperoleh adalah kemampuan untuk cepat beradaptasi saat menghadapi sirkuit baru dan situasi sulit selama balapan. Dia pun sangat tertantang tampil di Sirkuit Brno, yang belum pernah dijajal.

 

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Topik Artikel :
Veda Ega Pratama Moto3
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