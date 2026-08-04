Veda Ega Pratama vs Hakim Danish, Siapa Lebih Jago Sepanjang Karier Balap Keduanya?

VEDA Ega Pratama dan Hakim Danish, dua pembalap Asia Tenggara yang bersaing ketat sejak 2021 akan diulas Okezone. Setelah lima tahun bersaing di beberapa ajang, rider asal Indonesia (Veda Ega Pratama) dan Malaysia (Hakim Danish) itu saling sikut di Moto3 2026.

Hingga seri ke-11 Moto3 2026, Veda Ega Pratama duduk di posisi enam klasemen sementara dengan 90 angka. Rider 17 tahun itu unggul empat angka atas Hakim Danish di posisi tujuh klasemen.

Veda Ega Pratama dan Hakim Danish sering bersaing. (Foto: Honda Team Asia)

Sebelum bersaing tahun ini, Veda Ega Pratama dan Hakim Danish telah mengaspal di beberapa ajang. Lantas, siapa yang lebih unggul?

1. Bersaing di 3 Ajang

Sebelum Moto3 2026, Veda Ega Pratama dan Hakim Danish bersaing di tiga ajang berbeda. Sebut saja Asia Talent Cup, Red Bull Rookies dan Moto3 Junior.

Persaingan bermula di Asia Talent Cup 2021. Saat itu, Hakim Danish finis kelima di akhir musim, sedangkan Veda Ega Pratama terlempar di posisi 17.

Setahun berselang atau pada 2022, Hakim Danish menjadi kampiun Asia Talent Cup, sedangkan Veda Ega Pratama finis di posisi tiga. Di ajang Asia Talent Cup, Hakim Danish mengungguli Veda Ega Pratama.