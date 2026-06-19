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Bos Honda Minta Veda Ega Cepat Adaptasi dengan Sirkuit dan Cuaca Panas Jelang Moto3 Ceko

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |10:48 WIB
Bos Honda Minta Veda Ega Cepat Adaptasi dengan Sirkuit dan Cuaca Panas Jelang Moto3 Ceko
Bos Honda Minta Veda Ega Cepat Adaptasi dengan Sirkuit dan Cuaca Panas Jelang Moto3 Ceko (Honda Team Asia)
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JAKARTA - Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, meminta pembalapnya, Veda Ega Pratama agar segera nyetel dengan Sirkuit Sirkuit Automotodrom Brno. Hal tersebut agar pembalap asal Indonesia itu dapat meraih hasil maksimal.

1. Bos Honda Ingatkan Veda Ega

Rangkaian Moto3 Republik Ceko akan dimulai sesi latihan bebas dan practice pada Jumat (19/6/2026). Balapan utama digelar pada Minggu (21/6/2026).

Hiroshi Aoyama mengatakan, Vega harus memaksimalkan sesi latihan dengan sebaik-baiknya demi mengenal karakter lintasan. Jadi, pembalap tersebut bisa menampilkan performa terbaiknya saat balapan utama.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Italia 2026 (Foto: Honda Team Asia)
Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Italia 2026 (Foto: Honda Team Asia)

"Ini adalah sirkuit yang sangat panjang dan indah, 5,4 kilometer dengan banyak perubahan elevasi dan tata letak yang sangat mengalir. Permukaannya cukup halus, dan ini adalah trek di mana para pembalap benar-benar dapat menikmati balapan," kata Aoyama dalam keterangan resmi.

Menurutnya, faktor cuaca juga akan menjadi tantangan sepanjang akhir pekan. Jadi, Veda juga ada beradaptasi agar daya tahan tubuhnya lebih siap karena kondisi cuaca akan sangat panas.

"Kondisi diperkirakan akan panas. Ini akan menjadi akhir pekan yang menuntut fisik bagi semua orang," katanya.

"Ini akan menjadi sirkuit baru lainnya, jadi tujuan pertama adalah memahami tata letak dengan cepat dan membangun kepercayaan diri sesi demi sesi," tuturnya.

 

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