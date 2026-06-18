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HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Mandalika 2026 Siap Digelar, Marshal Full Lokal!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |22:09 WIB
MotoGP Mandalika 2026 Siap Digelar, Marshal <i>Full</i> Lokal!
MotoGP Mandalika 2026 siap digelar di Lombok pada 9-11 Oktober (Foto: Okezone/Tangguh Yudha)
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JAKARTA – MotoGP Mandalika 2026 siap digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 9-11 Oktober. Yang menarik, ajang ini akan full menggunakan marshal lokal Indonesia.

Penyelenggaraan MotoGP di Mandalika dinilai tidak hanya menghadirkan tontonan olahraga kelas dunia. Ajang itu juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah maupun nasional.

1. Dampak MotoGP Mandalika 2026

Penonton MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MGPA)

Direktur Utama PT InJourney, Maya Watono mengatakan, MotoGP telah memberikan dampak ekonomi berkelanjutan yang besar bagi kawasan Mandalika dan NTB. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dampak ekonomi berkelanjutan dari ajang tersebut mencapai Rp4,9 triliun.

"Dampak MotoGP untuk kawasan Mandalika dan NTB keseluruhan, itu sangat luar biasa. Tadi kami bicara economic impact, sustainable economic impact of MotoGP itu Rp4,9 triliun. Luar biasa sekali. Dan juga penyerapan tenaga kerja lokal, lalu peningkatan elevasi SDM," kata Maya, Kamis (18/6/2026).

2. Marshal Lokal

Menurutnya, salah satu dampak nyata MotoGP terlihat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Ia mencontohkan, saat MotoGP pertama kali digelar di Mandalika pada 2022, sebagian besar petugas marshal masih didatangkan dari luar negeri, terutama Spanyol.

Namun kini seluruh marshal yang bertugas berasal dari masyarakat lokal. Bahkan, kemampuan mereka telah diakui hingga tingkat internasional.

"Per hari ini semua marshal itu adalah masyarakat lokal. Yang luar biasa lagi kami mulai mengekspor marshal-marshal ke Jepang, ke Malaysia,” tukas Maya.

“Jadi sebenarnya SDM kami ini sangat luar biasa dan sangat bisa kami elevate untuk tidak hanya di Indonesia, tapi untuk mengekspor ke internasional. Jadi potensinya sangat luar biasa," tandasnya.

Sementara itu, Menpora RI, Erick Thohir, menyoroti besarnya potensi sport tourism sebagai salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat di dunia. Menurutnya, nilai industri tersebut mencapai USD 625 miliar dan diproyeksikan terus meningkat hingga USD2,7 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

 

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