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HOME SPORTS MOTOGP

Jelang Jadi Tandem Marc Marquez di MotoGP 2027, Pedro Acosta Sindir Francesco Bagnaia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |15:57 WIB
Jelang Jadi Tandem Marc Marquez di MotoGP 2027, Pedro Acosta Sindir Francesco Bagnaia!
Pedro Acosta menyindir Francesco Bagnaia jelang jadi tandem Marc Marquez di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@37pedroacosta)
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PEMBALAP KTM Red Bull, Pedro Acosta, menyindir Francesco Bagnaia jelang menjadi tandem Marc Marquez di MotoGP 2027. Pedro Acosta mengatakan tak ada alasan bagi Francesco Bagnaia untuk kalah dari sang rekan setim, Marc Marquez.

1. Francesco Bagnaia Kena Mental

Pedro Acosta menyebut Francesco Bagnaia kena mental semenjak Marc Marquez gabung Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Terbukti semenjak Marc Marquez gabung pabrikan Ducati, performa Francesco Bagnaia mengalami penurunan.

Francesco Bagnaia kena mental setelah Marc Marquez gabung Ducati Lenovo. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Francesco Bagnaia kena mental setelah Marc Marquez gabung Ducati Lenovo. (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Di klasemen akhir MotoGP 2025, Francesco Bagnaia finis di posisi lima dengan 288 angka, terpaut 257 poin dari Marc Marquez selaku juara di musim tersebut. Padahal di musim sebelumnya, Francesco Bagnaia berstatus sebagai runner-up MotoGP 2024.

Musim ini, Francesco Bagnaia juga kalah dari Marc Marquez di klasemen sementara MotoGP 2026. Padahal, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sempat absen di tiga seri karena cedera.

Saat ini Marc Marquez duduk di posisi lima klasemen dengan 108 angka. Juara dunia tujuh kali kelas MotoGP ini unggul sembilan poin atas Francesco Bagnaia di posisi dua.

“Tidak ada alasan,” kata Pedro Acosta saat membahas kesulitan Francesco Bagnaia mengimbangi Marc Marquez, Okezone mengutip dari GP Blog, Senin (15/6/2026).

 

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