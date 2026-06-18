Jelang Final IBL 2026: Pelita Jaya dalam Momentum Positif, Siap Hadapi Bogor Hornbills

JAKARTA – Pelita Jaya Jakarta dalam momentum positif jelang melakoni Final IBL 2026 melawan Bogor Hornbills. Pelatih David Singleton memastikan, persiapan timnya cukup baik.

Pelita Jaya Jakarta akan bersua dengan Bogor Hornbills di laga pamungkas berformat best-of-five. Game pertama akan digelar di Gelanggang Olah Raga (GOR) Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Jumat 19 Juni 2026.

1. Sudah Siap dalam Segala Aspek

Singleton menegaskan persiapan Pelita Jaya sangat baik. Ia mengungkapkan, para pemain sudah siap secara teknis, fisik, maupun mental untuk merebut kemenangan.

"Saya sangat bersemangat dengan posisi kami saat ini. Kami memiliki ritme dan momentum yang baik. Sekarang kami hanya perlu turun ke lapangan dan mewujudkannya," ujar Singleton kepada awak media di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta pada Kamis (18/6/2026).

Pelita Jaya mencapai partai puncak setelah menumbangkan Dewa United Banten 3-1. Kemenangan ini membayar dendam setelah gagal mengangkat gelar tahun lalu usai kalah dari lawan yang sama.

Walau memiliki momentum apik, Singleton menegaskan timnya tak boleh menganggap remeh Bogor Hornbills. Ia menilai, tim asal Kota Hujan itu mempunyai peluang yang sama di partai final.

"Mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat, mereka tetap setia pada proses mereka, mereka percaya pada pemain mereka, dan mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk memenangkan pertandingan," tutur Singleton.