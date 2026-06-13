Hasil Semifinal Australia Open 2026: Kalah dari Wakil China, Zaki Ubaidillah Gagal Lawan Alwi Farhan di Final

SYDNEY - Langkah pemain tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, harus terhenti di babak semifinal Australia Open 2026. Pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed ini gagal melaju ke partai puncak setelah ditumbangkan oleh wakil China, Dong Tian Yao, melalui pertarungan ketat tiga gim.

Pertandingan itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia pada Sabtu (13/6/2026) malam WIB. Ubed menelan kekalahan setelah bertarung tiga gim dengan skor 19-21, 21-9, dan 18-21 dan memastikan diri gagal melawan rekan senegara, Alwi Farhan yang sudah lebih dulu lolos ke final.

Jalannya Pertandingan

Moh Zaki Ubaidillah langsung mengontrol permainan sejak awal gim pertama. Tunggal putra asal Sampang, Jawa Timur itu bermain efektif.

Dong Tian Yao sempat kehilangan banyak poin, tetapi mengejar dengan permainan cepat. Ubed yang masih bermain efektif akhirnya mengunci keunggulan pada jeda interval dengan skor 11-10.

Moh Zaki Ubaidillah (PBSI)

Setelah itu, kejar-kejaran poin terjadi hingga pengujung laga gim pertama. Meski sempat unggul, Ubed kecolongan pada akhir-akhir pertandingan.

Alhasil, dia menelan kekalahan pada gim pertama dengan skor 19-21. Memasuki gim kedua, Ubed langsung tancap gas sejak awal pertandingan.