Hasil Perempatfinal Australia Open 2026: Sabar/Reza Lolos Semifinal!

GANDA putra bulu tangkis Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, lolos ke semifinal Australia Open 2026. Sabar/Reza mengamankan tiket empat besar setelah mengalahkan wakil Taiwan, Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee.

Pertandingan itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia pada Jumat (12/6/2026). Sabar/Reza berhasil menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-11.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi lolos semifinal Australia Open 2026. (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza langsung direpotkan dengan permainan cepat duet Taiwan. Chih Lee/Jen Lee berupaya untuk mengontrol permainan dengan pukulan menyilang dan smes keras.

Namun, Sabar/Reza terus melawan dengan pola defensif yang solid. Situasi itu terlihat hingga menjelang jeda interval pertandingan gim pertama.

Pada jeda interval, Sabar/Reza akhirnya berhasil mengejar dan membalikan keadaan. Duet Indonesia itu sukses mengungguli Chih Lee/Jen Lee dengan skor tipis 11-10.

Selepas rehat, permainan Sabar/Reza semakin matang. Mereka sukses menjaga momentum hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-17.

Berlanjut pada gim kedua, Sabar/Reza langsung pegang kendali permainan. Ganda putra ranking tujuh dunia itu bermain dengan kombinasi pukulan cepat dan menyilang.