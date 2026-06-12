Formula 1 Lanjut ke Barcelona, Antonelli Perlebar Dominasi di Klasemen? Nonton Streaming di VISION+

JAKARTA – Persaingan Formula 1 musim 2026 memasuki seri Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya yang akan berlangsung di Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol. Seluruh rangkaian balapan mulai sesi latihan bebas hingga race utama dapat disaksikan secara live streaming di VISION+ pada 12 - 14 Juni 2026. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini.

1. F1 Barcelona

Perhatian utama pada balapan akhir pekan ini tertuju kepada pembalap muda Mercedes, Kimi Antonelli. Meski baru menjalani musim penuh pertamanya di Formula 1, pembalap asal Italia berusia 19 tahun tersebut tampil luar biasa dengan mendominasi awal musim 2026.

Antonelli telah memenangkan lima dari enam Grand Prix yang telah digelar sejauh ini. Catatan impresif tersebut membuatnya kokoh di puncak klasemen sementara pembalap dengan raihan 156 poin, unggul jauh dari para pesaingnya.

Sementara itu, Lewis Hamilton yang kini membela Ferrari berada di posisi kedua klasemen. Di posisi ketiga terdapat rekan setim Antonelli di Mercedes, George Russell, yang mengoleksi 88 poin. Setelah memenangi seri pembuka musim, performa Russell cenderung menurun sehingga kini tertinggal dua poin dari Hamilton menjelang GP Barcelona-Catalunya.

Mampukah Antonelli melanjutkan dominasinya dan meraih kemenangan keenam musim ini? Atau justru Hamilton dan Russell mampu memberikan perlawanan untuk memperketat persaingan gelar juara dunia? Saksikan seluruh rangkaian Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 hanya di VISION+. Berikut jadwal lengkap Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 di VISION+:

Jumat, 12 Juni 2026

18.25 WIB – Practice 1

21.55 WIB – Practice 2

Sabtu, 13 Juni 2026

17.25 WIB – Practice 3

20.55 WIB – Qualifying