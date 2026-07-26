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HOME SPORTS F1 & A1

Hasil F1 GP Hungaria 2026: Lando Norris Tercepat, Raih Kemenangan Perdana Musim Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |22:11 WIB
Hasil F1 GP Hungaria 2026: Lando Norris Tercepat, Raih Kemenangan Perdana Musim Ini
Hasil F1 GP Hungaria 2026: Lando Norris Tercepat, Raih Kemenangan Perdana Musim Ini (Instagram/@mclarenf1)
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JAKARTA - Pembalap McLaren F1 Team, Lando Norris, berhasil menjuarai F1 GP Hungaria 2026. Pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Hungaroring, Mogyorod, Minggu (26/7/2026) malam WIB, Lando Norris tak terbendung dari para rivalnya. 

1. Norris Juara

Posisi kedua ditempati Max Verstappen dan urutan selanjutnya Kimi Antonelli. Ini menjadi kemenangan pertama Lando Norris pada musim F1 2026. Terakhir kali Lando Norris menang pada GP Abu Dhabi 2025, melansir Crash.

Pada balapan yang berlangsung selama 70 lap itu, Lando Norris, start dari pole position. Pembalap asal Inggris itu berhasil menang, meski sempat kehilangan posisi pada awal-awal balapan. 

Lando Norris (Foto: F1)
Lando Norris (Foto: F1)

Sementara drama terjadi  di GP Hungaria ini. Rekan setim Lando Norris, Oscar Piastri, terpaksa mengakhiri balapan pada lap ke-56. Pasalnya, mobil McLaren yang dikendarainya mengalami kerusakan gearbox. 

Ia sempat bertabrakan dengan pembalap di belakangnya Carlos Sainz, di tikungan 3. Kejadian ini mengakibatkan pembalap Williams itu dihukum penalti 5 detik. 

Selain awal yang kurang baik yang membuatnya kehilangan posisi terdepan dari pole position ketika ia melebar di Tikungan 2 saat mempertahankan posisinya dari Piastri, Norris kembali memimpin. Ia pun mempertahankan posisi tersebut hingga akhir balapan.

Berikut hasil F1 GP Hungaria 2026

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull Racing)

3. Kimi Antonelli (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

 

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