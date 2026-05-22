HOME SPORTS F1 & A1

Formula 1 2026 Masuk Seri Kanada, Saksikan Live Streamingnya di VISION+

Dian AF , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |18:06 WIB
Formula 1 2026 Masuk Seri Kanada, Saksikan Live Streamingnya di VISION+
JAKARTA – Persaingan Formula 1 musim 2026 semakin sengit memasuki seri Formula 1 Lenovo Grand Prix du Canada 2026 yang akan berlangsung di Circuit Gilles Villeneuve, Kanada. Seluruh rangkaian balapan mulai sesi latihan hingga race utama dapat disaksikan secara live streaming di VISION+ mulai 22 hingga 25 Mei 2026. Klik link di sini untuk nonton streaming sekarang! 

Musim ini, Mercedes tampil sebagai tim paling dominan di lintasan. George Russell membuka musim dengan kemenangan di GP Australia, sebelum Kimi Antonelli mengambil alih sorotan lewat performa luar biasanya. Pembalap muda asal Italia tersebut sukses memenangkan tiga seri beruntun di China, Jepang, dan Miami. 

Catatan impresif Antonelli menjadikan GP Kanada sebagai salah satu seri yang paling dinantikan. Jika kembali finis terdepan, ia berpeluang memperpanjang streak kemenangan sekaligus mempertegas statusnya sebagai kandidat kuat juara dunia Formula 1 2026. 

Mampukah Antonelli mempertahankan tren positifnya di Kanada? Atau justru akan lahir pemenang baru di seri kali ini? Berikut jadwal lengkap Formula 1 Lenovo Grand Prix du Canada 2026 di VISION+: 

Jumat, 22 Mei 2026 

