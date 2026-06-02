Hasil Indonesia Open 2026: Alwi Farhan dan Putri KW Amankan Tiket 16 Besar

JAKARTA – Hasil Indonesia Open 2026 yang melibatkan tiga wakil tuan rumah sudah diketahui. Alwi Farhan dan Putri Kusuma Wardani (Putri KW) sukses melaju ke 16 besar!

Tiga pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (2/6/2026) malam WIB. Alwi yang bertanding lebih dulu berhasil mengalahkan jagoan India, Lakshya Sen.

Alwi yang bermain trengginas sukses mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-16. Kemenangan ini mengantar pebulu tangkis asal Surakarta, Jawa Tengah, itu lolos ke babak 16 besar Indonesia Open 2026.

Selain itu, hasil manis ini juga membuat Alwi dominan atas Lakshya Sen. Pada pertemuan sebelumnya, Alwi juga sukses mengalahkan jagoan India itu dengan skor 21-16 dan 21-9 di semifinal Macau Open 2026.

Hasil manis juga diraih oleh Putri Kusuma Wardani. Pebulu tangkis yang akrab dipanggil Putri KW itu menang meyakinkan atas wakil Taiwan, Sung Shuo Yun.

Kemenangan impresif diraih oleh Putri dalam dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-14. Hasil ini mengantar Putri ke babak 16 besar turnamen berlevel Super 1000 itu.