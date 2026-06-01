HOME SPORTS NETTING

Tak Sekadar Juara, PBSI Ungkap Target Utama Wakil Tanah Air Jelang Indonesia Open 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |16:38 WIB
Tak Sekadar Juara, PBSI Ungkap Target Utama Wakil Tanah Air Jelang Indonesia Open 2026
Para atlet Tanah Air siap hadapi Indonesia Open 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
JAKARTA – Gelaran turnamen bulu tangkis bergengsi, Indonesia Open 2026, siap mengguncang Istora Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta pada 2–7 Juni 2026. Sebagai bagian dari kalender elite BWF World Tour Super 1000, ajang ini tidak hanya menawarkan atmosfer kompetisi tingkat tinggi, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi cetak biru pembinaan atlet jangka panjang Tanah Air.

Turnamen papan atas ini bakal menghadirkan 248 atlet dari 22 negara. Setiap kontingen akan bersaing sengit untuk memperebutkan total hadiah fantastis sebesar 1,45 juta Dolar AS atau setara Rp25 miliar. Sederet bintang badminton dunia seperti An Se-young, Shi Yuqi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Ratchanok Intanon, Kunlavut Vitidsarn, hingga Wang Chang dipastikan bakal memanaskan persaingan di Jakarta.

Di sisi lain, skuad Merah Putih dipastikan turun dengan kekuatan penuh. Tim Indonesia mengombinasikan kekuatan senior dan junior, mulai dari Jonatan Christie, Putri Kusuma Wardani, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Amallia Cahya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, hingga barisan daun muda potensial seperti Alwi Farhan, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.

1. Misi Besar

"Kami ingin menghadirkan penyelenggaraan yang semakin baik dan berkelas dunia. Namun pada saat yang sama PBSI tetap fokus pada pekerjaan besar pembinaan dan regenerasi atlet menuju Asian Games dan Olimpiade Los Angeles 2028. Event yang baik dan pembinaan yang kuat harus berjalan beriringan," kata Ketua Umum PP PBSI M. Fadil Imran dalam konferensi pers, Senin (1/6/2026).

Para atlet Tanah Air siap hadapi Indonesia Open 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Para atlet Tanah Air siap hadapi Indonesia Open 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Dia mengatakan Indonesia Open 2026 memiliki makna lebih dari sekadar sebuah turnamen bulu tangkis kelas dunia. Baginya, ajang itu adalah panggung bersama bagi seluruh ekosistem bulu tangkis Indonesia.

"Kami bersyukur dan mengapresiasi dukungan seluruh mitra strategis, sponsor, klub, pelatih, atlet, media, komunitas, dan para pecinta bulu tangkis yang terus berjuang bersama mendukung kemajuan bulu tangkis Indonesia," sambung Fadil Imran.

 

