HOME SPORTS NETTING

Segini Total Hadiah Indonesia Open 2026: Tembus Rp25,8 Miliar, Hampir Tertinggi di Dunia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |15:06 WIB
Segini Total Hadiah Indonesia Open 2026: Tembus Rp25,8 Miliar, Hampir Tertinggi di Dunia!
Fajar dan Fikri siap tempur di Indonesia Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
TOTAL hadiah Indonesia Open 2026 menembus USD1,45 juta atau setara Rp25,8 miliar. Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) sudah menetapkan daftar hadiah ajang level 1000 seperti Indonesia Open, All England, Malaysia Open dan China Open.

Untuk ajang-ajang tersebut, total hadiah disarankan mencapai USD1,45 juta. Untuk BWF World Tour, hanya ada satu ajang yang memiliki total hadiah lebih besar ketimbang Indonesia Open.

Para pebulu tangkis Indonesia berlatih jelang Indonesia Open 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

1. BWF World Tour Finals 2026 Hadiah Tertinggi

BWF World Tour Finals 2026 yang berlangsung di Hangzhou, China pada 9-13 Desember 2026, menjafi ajang BWF World Tour dengan hadiah tertinggi. Tak tanggung-tanggung, hadiah yang disiapkan mencapai USD3,5 juta atau setara Rp62,3 miliar!

Tak heran BWF World Tour Finals 2026 menjadi ajang yang menghadirkan hadiah paling tinggi. Sebab, BWF World Tour Finals 2026 berisikan delapan pebulu tangkis terbaik di setiap nomor.

2. Wakil Indonesia Berjaya di Indonesia Open 2026?

Sekarang yang menjadi pertanyaan, sanggupkah wakil Indonesia berjaya di Indonesia Open 2026? Sudah lama wakil Indonesia tidak menjadi yang terbaik di Indonesia Open.

Wakil Tanah Air terakhir yang juara Indonesia Open adalah Marcus Gideon/Kevin Sanjaya. Mantan pasangan peringkat satu dunia ini menjadi juara setelah menang 21-14 21-18 atas wakil Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

 

