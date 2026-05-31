Moto3 Italia 2026: Veda Ega Bidik Hasil Manis meski Start dari Posisi 13

Veda Ega Pratama membidik hasil manis meski start dari posisi 13 di Moto3 Italia 2026 (Foto: Honda Racing Corporation)

SCARPERIA E SAN PIERO – Veda Ega Pratama membidik hasil manis di Moto3 Italia 2026. Meski begitu, ia mesti bekerja keras lantaran akan start dari posisi 13!

Moto3 Italia 2026 akan digelar di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Minggu (31/5/2026) pukul 16.00 WIB. Lomba dijadwalkan berlangsung sebanyak 17 putaran.

Veda harus berjuang keras karena start dari barisan tengah. Pembalap Honda Team Asia itu hanya bisa mencatatkan waktu terbaik 1 menit 55,548 detik pada sesi kualifikasi, Sabtu 30 Mei 2026 sore WIB.

1. Sedikit Kecewa

Hasil itu menempatkannya di urutan ke-13 pada grid balapan. Sebelumnya, sang pembalap tampil cukup baik pada sesi latihan bebas dan lolos ke babak 2 kualifikasi (Q2) karena menempati posisi 9 di Practice.

Veda mengaku belum sepenuhnya puas dengan hasil yang diraih. Pasalnya, ia menargetkan posisi start yang lebih dekat dengan barisan terdepan.

"Saya sedikit kecewa dengan diri saya sendiri karena saya mengincar hasil yang lebih baik hari ini,” kata Veda Ega, dikutip dari keterangan resm Honda Team Asia, Minggu (31/5/2026).

“Saya ingin bersaing lebih dekat di barisan depan, mungkin di baris pertama atau kedua, tetapi ini adalah Moto3 dan selisih waktunya sangat kecil," imbuh pria asal Gunungkidul itu.

Meski demikian, Veda tidak kehilangan kepercayaan diri. Ia menilai karakteristik balapan Moto3 di Mugello masih membuka peluang besar untuk memperbaiki posisi selama lomba berlangsung.