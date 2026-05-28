Kisah Veda Ega Pratama, Pembalap Muda Indonesia yang Pernah Kalahkan Marco Morelli dan Hakim Danish di Sirkuit Mugello

FLORENCE – Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, terus menunjukkan tren positif dalam debutnya di ajang Moto3 2026. Kini jelang Moto3 Italia 2026, rider andalan Honda Team Asia tersebut memiliki kenangan yang indah di Sirkuit Mugello, seperti halnya pernah mengalakan para pesaingnya, Marco Morelli hingga Hakim Danish.

Seperti yang diketahui, Veda Ega baru saja melakukan aksi comeback memukau pada seri Moto3 Catalunya pekan lalu. Sempat tercecer dan harus memulai balapan dari urutan ke-20, pembalap berusia 17 tahun ini tampil agresif hingga berhasil finis di posisi kedelapan.

Hasil impresif di Spanyol tersebut membawa Veda bertengger kukuh di peringkat kelima klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 58 poin. Menariknya, jumlah poin Veda sama persis dengan raihan Marco Morelli yang berada di posisi keempat, sementara puncak klasemen masih dihuni oleh Maximo Quiles dengan 140 poin.

Kini, fokus Veda langsung tertuju pada seri ketujuh, Moto3 Italia 2026, yang akan digelar di Sirkuit Mugello pada 29-31 Mei 2026. Menghadapi balapan ini, Veda mengantongi modal rasa percaya diri yang sangat tinggi berkat sejarah manis yang pernah ia ukir di sirkuit legendaris tersebut.

1. Memori Indah Musim 2025

Sirkuit Mugello bukanlah medan yang asing bagi pembalap kelahiran Gunungkidul ini. Lintasan di Negeri Pizza tersebut justru menjadi saksi bisu keperkasaan Veda saat masih berkompetisi di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 dengan menunggangi motor KTM 250cc.

Kala itu, Veda tampil sangat dominan dan sukses menyapu bersih podium tertinggi dengan finis terdepan pada Race 1 maupun Race 2. Hebatnya, dalam dua balapan tersebut, Veda berhasil mengasapi deretan pembalap tangguh yang kini menjadi rival sengitnya di kelas Moto3, termasuk Marco Morelli dan Hakim Danish.

Pada Race 1 musim 2025, Morelli hanya mampu finis di posisi kelima, sedangkan Hakim Danish terlempar ke urutan ke-12. Dominasi Veda berlanjut di Race 2, di mana ia menjadi pemenang dan memaksa Hakim Danish finis tepat di belakangnya sebagai runner-up, sementara Morelli menyudahi balapan di posisi keempat.