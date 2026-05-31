Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Italia 2026 meski Start dari Posisi 13?

PEMBALAP Indonesia yang membela Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, sanggup finis podium di Moto3 Italia 2026 meski start dari posisi 13? Veda Ega Pratama akan memulai balapan dari posisi 13 setelah menyelesaikan sesi Kualifikasi Kedua (Q2) di Sirkuit Mugello, Toskana, Italia pada Sabtu 30 Mei 2026 malam WIB.

1. Jalannya Kualifikasi Moto3 Italia 2026

Veda Ega Pratama langsung lolos ke Q2 Moto3 Italia 2026 imbas hasil impresif di latihan bebas. Sebelum Q2 dimulai, empat pembalap berhasil lolos dari sesi Q1. Mereka adalah Brian Uriarte, Hakim Danish, Cormac Buchanan, dan Matteo Bertelle.

Kesempatan tampil di Q2 membuat Veda bersaing dengan para pembalap tercepat di kelas Moto3. Pada awal sesi Q2, Maximo Quiles sempat memimpin catatan waktu tercepat. Namun, posisinya kemudian digeser Ryusei Tamanaka sebelum akhirnya Hakim Danish mengambil alih posisi terdepan.

Di tengah persaingan tersebut, Veda Ega berada di posisi ke-13. Sementara itu, David Almansa berhasil menggeser Hakim Danish setelah mencatatkan waktu 1 menit 54,862 detik.

Memasuki pertengahan sesi, para pembalap kembali ke pit untuk melakukan evaluasi dan menyusun strategi. Mereka memanfaatkan waktu istirahat singkat sebelum melakukan serangan terakhir pada menit-menit penentuan.

Persaingan semakin ketat saat sesi memasuki satu menit terakhir. Esteban dan Joel Kelso saling bersaing untuk mencatatkan putaran terbaik demi memperbaiki posisi di grid.

Kelso akhirnya berhasil mencetak lap yang kompetitif pada kesempatan terakhirnya. Namun, catatan waktunya belum cukup untuk menggeser David Almansa dari posisi puncak.

Hingga akhir sesi, Almansa keluar sebagai pembalap tercepat pada kualifikasi Moto3 Italia 2026. Pembalap asal Spanyol itu berhak menempati pole position untuk balapan utama di Mugello.