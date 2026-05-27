Marc Marquez Dipastikan Hadir di MotoGP Italia 2026 tapi Belum Tentu Comeback

KABAR baik untuk penggemar Marc Marquez. Setelah absen pada gelaran MotoGP Catalunya 2026, pembalap tim Ducati Lenovo itu akan hadir pada seri Italia akhir pekan ini!

Seri MotoGP Italia 2026 itu akan digelar di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, 29-31 Mei. Ini merupakan balapan kandang buat Ducati Lenovo.

1. Terbang ke Italia

Marc Marquez menjalani 2 operasi di Madrid, Spanyol (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Jelang seri itu, mereka mendapat kabar bagus terkait Marquez. Pembalap asal Spanyol tersebut dipastikan akan berangkat ke Mugello untuk menghadiri MotoGP Italia 2026.

“Seturut dengan hasil pemeriksaan medis yang positif, Marc Marquez akan terbang ke Mugello (Italia) besok hari (Rabu 27 Mei 2026),” bunyi pernyataan di situs resmi MotoGP, Rabu (27/5/2206).

Meski datang ke Italia, Marquez belum tentu akan comeback. Ia masih harus menjalani pemeriksaan oleh tim medis MotoGP sebelum mendapat lampu hijau untuk kembali mengaspal.

“Dia dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan terakhir di trek pada Kamis (28 Mei 2026) agar mendapat status bugar untuk balapan di GP Italia,” tutup pernyataan itu.