Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Dipastikan Hadir di MotoGP Italia 2026 tapi Belum Tentu Comeback

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |11:11 WIB
Marc Marquez Dipastikan Hadir di MotoGP Italia 2026 tapi Belum Tentu <i>Comeback</i>
Marc Marquez dipastikan hadir pada MotoGP Italia 2026 (Foto: MotoGP)
A
A
A

KABAR baik untuk penggemar Marc Marquez. Setelah absen pada gelaran MotoGP Catalunya 2026, pembalap tim Ducati Lenovo itu akan hadir pada seri Italia akhir pekan ini!

Seri MotoGP Italia 2026 itu akan digelar di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, 29-31 Mei. Ini merupakan balapan kandang buat Ducati Lenovo.

1. Terbang ke Italia

Marc Marquez menjalani 2 operasi di Madrid, Spanyol (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
Marc Marquez menjalani 2 operasi di Madrid, Spanyol (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Jelang seri itu, mereka mendapat kabar bagus terkait Marquez. Pembalap asal Spanyol tersebut dipastikan akan berangkat ke Mugello untuk menghadiri MotoGP Italia 2026.

“Seturut dengan hasil pemeriksaan medis yang positif, Marc Marquez akan terbang ke Mugello (Italia) besok hari (Rabu 27 Mei 2026),” bunyi pernyataan di situs resmi MotoGP, Rabu (27/5/2206).

Meski datang ke Italia, Marquez belum tentu akan comeback. Ia masih harus menjalani pemeriksaan oleh tim medis MotoGP sebelum mendapat lampu hijau untuk kembali mengaspal.

“Dia dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan terakhir di trek pada Kamis (28 Mei 2026) agar mendapat status bugar untuk balapan di GP Italia,” tutup pernyataan itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/38/3220956/valentino_rossi_bersama_eleonora_pedron-9q6a_large.jpg
Kisah Asmara Valentino Rossi: Pernah Rebut Hati Mantan Kekasih Rivalnya, Max Biaggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/38/3220839/valentino_rossi_bersama_francesca_sofia_novello-yJ3i_large.jpg
Kisah Cinta Francesca Sofia Novello, Mantan Umbrella Girl Moto3 yang Menjadi Pelabuhan Hati Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/38/3220796/simak_kisah_cinta_tak_biasa_miguel_oliveira_yang_menikahi_adik_sambungnya_sendiri-HXcL_large.jpg
Kisah Cinta Tak Biasa Miguel Oliveira, Eks Pembalap MotoGP yang Nikahi Adik Sambungnya Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/38/3220771/simak_jadwal_motogp_italia_2026_akhir_pekan_ini_di_mugello-6MWC_large.jpg
Jadwal MotoGP Italia 2026: Marc Marquez Masih Absen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/38/3220701/valentino_rossi_vs_marc_marquez-D874_large.jpg
Brad Binder: Marc Marquez Memang Hebat, tapi Valentino Rossi Tetap Jadi Raja di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/38/3220724/marc_marquez-6e50_large.jpg
Sinyal Gantung Helm Marc Marquez, Minta Klausul Bebas Penalti jika Pensiun Dini dari MotoGP!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement