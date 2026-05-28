HOME SPORTS MOTOGP

Profil Maximo Quiles, Anak Didik Marc Marquez yang Punya Rekor Mentereng di Moto3

Dian AF , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |05:10 WIB
Anak Didik Marc Marquez di moto3 2026 (Foto: Instagram/@maximoquiles28)
PEMBALAP muda asal Murcia, Spanyol ini bukan sekadar debutan biasa, Maximo Quiles adalah anak didik langsung Marc Marquez yang dalam waktu singkat sudah menorehkan rekor yang nyaris mustahil diulang siapapun. 

Dan kini, di Moto3 Italia 2026, Quiles bersiap bertarung di sirkuit yang pernah menjadi saksi kemenangan bersejarahnya, sementara Veda Ega Pratama dari Indonesia siap menjadi batu sandungan terberatnya. 

Maximo Quiles berpeluang menang di Moto3 Spanyol 2026 maximoquiles28

1. Bukan Nama Sembarangan 

Maximo Quiles lahir pada 19 Maret 2008 di Murcia, Spanyol. Ia memulai petualangan balapnya sejak usia enam tahun dan menjuarai berbagai kejuaraan nasional minibike. Perjalanan itu mengantar dirinya ke panggung internasional lebih cepat dari yang dibayangkan. 

Pada 2021, ia memulai karier internasionalnya di European Talent Cup dan langsung menjuarainya pada musim debut. Prestasi ini membawanya naik ke Red Bull Rookies Cup pada 2022.

Selama dua musim, ia duduk di peringkat ketiga, sebelum berlaga di JuniorGP 2024 dan mengakhiri musim di posisi ketiga pula. 

2. Menyamai Jejak Sang Mentor

Inilah bagian yang membuat dunia motorsport tercengang. Hanya dalam balapan kelimanya di Moto3, Quiles berhasil menyamai tiga catatan bersejarah Marc Marquez sekaligus.

Meraih pole perdana di Moto3 Prancis, podium perdana di Moto3 Inggris, serta kemenangan perdana di Moto3 Italia. Ketiganya dilakukan di negara yang persis sama dengan yang pernah dicapai Marquez, bahkan dalam satu musim yang sama. 

Tak mengherankan, Marc dan Alex Marquez merekrut Quiles ke dalam manajemen mereka, Vertical Group, pada 2024. Ia menjalani program latihan intensif bersama keduanya di Spanyol, berlatih berdampingan dengan rider-rider muda elite seperti Fermin Aldeguer, David Alonso, dan Diogo Moreira.

 

