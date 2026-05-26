Hasil Singapore Open 2026 : Rehan/Gloria Tersingkir Usai Takluk dari Wakil Prancis

JAKARTA - Ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja langsung tersingkir di Singapore Open 2026. Mereka kalah dari wakil Prancis Thom Gicquel/Delphine Delrue dengan poin 18-21 dan 19-21.

Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja tersingkir dalam pertandingan babak 32 besar Singapore Open 2026. Laga itu berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Selasa (26/5/2026).

Jalannya Pertandingan

Rehan/Gloria dan Gicquel/Delarue berusaha menampilkan performa terbaiknya dalam gim pertama. Hal tersebut membuat jalannya laga berjalan cukup menarik.

Gicquel/Delarue dan Rehan/Gloria saling kejar-kejaran poin. Kedua pasangan sempat sama kuat 13-13 dan 18-18.

Pada akhirnya, Rehan/Gloria harus mengakui ketangguhan Gicquel/Delarue pada gim pertama. Mereka kalah dari Gicquel/Delarue dengan poin 18-21.