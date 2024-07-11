Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Rofbell Sahroni Jadi Juara 1 Indonesia Drift Series 2024 Kelas Pemula

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |00:39 WIB
Rofbell Sahroni Jadi Juara 1 Indonesia Drift Series 2024 Kelas Pemula
Ahmad Rofbell Ardante Sahrono jadi juara di ajang D1GP Southeast Asia 2024 (Foto: ist)
A
A
A

PEMBALAP muda, Ahmad Rofbell Ardante Sahroni, berhasil menaiki podium di ajang D1GP Southeast Asia 2024. Roffbell Sahroni tampil bersama tim ASC Monsters di round 7 dan 8, yang digelar di Sirkuit Meikarta Speedway, Karawang, pada 6-7 Juli 2024 lalu.

Kebolehannya dalam olahraga drifting ternyata menular dari sang ayah, yakni Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) juga merupakan penghobi balap.

Secara keseluruhan, tim ASC Monsters sukses meraih tiga trophy dari dua pembalapnya. Turun di kelas New Gen, Obell berhasil meraih Top Qualifier di round 7 dan juara 1 di round 8.

Sementara itu, Reindy Riupassa berhasil meraih podium tiga di kelas D1GP. Adapun dalam event ini, total terdapat 56 peserta yang datang dari mancanegara seperti Jepang, Korea, USA, dan Malaysia.

 BACA JUGA:

Ajang itu pun diikuti oleh beberapa nama drifter terkenal, di antaranya Rome Charpentier, Emmanuel Amandio, hingga Al Ghazali. Al Ghazali melakukan debut di kelas yang sama dengan Obell, yaitu New Gen.

“Alhamdulillah, excited banget sama capaian kemarin. Tapi sebagai pemain baru di dunia drift ini, saya masih banyak belajar baik dengan pelatih walaupun dengan papi saya sendiri yang sudah lebih lama berada di dunia drift ini,” ujar Rofbell dalam keterangannya kepada media (10/7/2024).

Halaman:
1 2
