Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Basketball Champions League Asia-East 2026: Dewa United ke Semifinal Usai Gebuk Johor Southern Tigers!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |07:38 WIB
Hasil Basketball Champions League Asia-East 2026: Dewa United ke Semifinal Usai Gebuk Johor Southern Tigers!
Dewa United melaju ke semifinal Basketball Champions League Asia-East 2026 usai mengalahkan Johor Southern Tigers (Foto: Instagram/@official_timnasbasket)
A
A
A

JOHOR BAHRU – Dewa United Basketball berhasil melaju ke semifinal Basketball Champions League Asia-East 2026! Mereka menumpas Johor Southern Tigers pada laga terakhir Grup A Final 6 dengan skor 94-87 di Arena Larkin Indoor Stadium, Johor Bahru, Malaysia, Kamis 21 Mei 2026 malam WIB.

Dewa United sempat mengalami kesulitan pada awal pertandingan melawan Johor Southern Tigers. Bermain di bawah tekanan pendukung tuan rumah, Anak Dewa tertinggal 20-29 pada kuarter pertama.

Dewa United Basketball menang atas Johor Southern Tigers (Foto: Instagram/@official_timnasbasket)

Juara Indonesian Basketball League (IBL) 2025 itu mulai bangkit pada kuarter kedua. Dewa United mampu mencetak tambahan 29 poin, tetapi Johor Southern Tigers masih unggul 56-49 hingga turun minum.

Memasuki kuarter ketiga, Dewa United terus mencoba memangkas selisih angka. Namun, tim asuhan tersebut masih tertinggal 67-71 saat laga memasuki kuarter penentuan.

Pertandingan berlangsung semakin sengit pada kuarter keempat. Kedua tim saling menekan karena sama-sama membutuhkan kemenangan demi mengamankan tiket semifinal.

Dewa United akhirnya mampu menyamakan kedudukan saat pertandingan menyisakan kurang dari tiga menit. Tembakan tiga angka dari DJ Cooper membuat skor berubah menjadi 87-87.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/36/3219767//dewa_united_banten-zQPy_large.jpg
Hasil BCL Asia-East 2026 Semalam: Dewa United Banten Tampil Perkasa, Gilas Wakil Mongolia 95-53!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/36/3218872//dua_juara_bertahan_berpeluang_mewakili_indonesia_di_kejuaraan_asia_pasifik-NjoX_large.jpg
High School Basketball Championship 2026: Juara Bertahan Berpeluang Kembali Wakili Indonesia di Kejuaraan Asia Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/36/3218162//lebron_james-i43E_large.jpg
Kisah Kegalauan Masa Depan LA Lakers, Antara Berharap LeBron James Kembali atau Membangun Dinasti Luka Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/36/3216566//timnas_basket_putri_indonesia-xIDb_large.jpg
Timnas Basket Putri Indonesia Panggil 24 Pemain untuk Jalani TC Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/36/3212679//michael_jordan-7pB8_large.jpg
Kisah Jatuh Paling Mahal, Detik-Detik Michael Jordan Nyaris Celaka di Malam Debut NBA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/36/3212540//nba_rising_stars_invitational_2026_digelar_di_singapura_nba-B7T9_large.jpg
Singapura Kembali Jadi Tuan Rumah NBA Rising Stars Invitational pada Juni 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement