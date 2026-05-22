Hasil Basketball Champions League Asia-East 2026: Dewa United ke Semifinal Usai Gebuk Johor Southern Tigers!

JOHOR BAHRU – Dewa United Basketball berhasil melaju ke semifinal Basketball Champions League Asia-East 2026! Mereka menumpas Johor Southern Tigers pada laga terakhir Grup A Final 6 dengan skor 94-87 di Arena Larkin Indoor Stadium, Johor Bahru, Malaysia, Kamis 21 Mei 2026 malam WIB.

Dewa United sempat mengalami kesulitan pada awal pertandingan melawan Johor Southern Tigers. Bermain di bawah tekanan pendukung tuan rumah, Anak Dewa tertinggal 20-29 pada kuarter pertama.

Juara Indonesian Basketball League (IBL) 2025 itu mulai bangkit pada kuarter kedua. Dewa United mampu mencetak tambahan 29 poin, tetapi Johor Southern Tigers masih unggul 56-49 hingga turun minum.

Memasuki kuarter ketiga, Dewa United terus mencoba memangkas selisih angka. Namun, tim asuhan tersebut masih tertinggal 67-71 saat laga memasuki kuarter penentuan.

Pertandingan berlangsung semakin sengit pada kuarter keempat. Kedua tim saling menekan karena sama-sama membutuhkan kemenangan demi mengamankan tiket semifinal.

Dewa United akhirnya mampu menyamakan kedudukan saat pertandingan menyisakan kurang dari tiga menit. Tembakan tiga angka dari DJ Cooper membuat skor berubah menjadi 87-87.