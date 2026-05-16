HOME SPORTS BASKET

High School Basketball Championship 2026: Juara Bertahan Berpeluang Kembali Wakili Indonesia di Kejuaraan Asia Pasifik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |21:01 WIB
High School Basketball Championship 2026: Juara Bertahan Berpeluang Kembali Wakili Indonesia di Kejuaraan Asia Pasifik
Dua juara bertahan berpeluang mewakili Indonesia di Kejuaraan Asia Pasifik (Foto: High School Basketball Championship 2026)
TANGERANG SELATAN - Dua sekolah yang merupakan juara bertahan High School Basketball Championship (HSBC) kembali lolos final, yakni BPK Penabur Cirebon dari kategori putri dan SMA Jubilee Jakarta untuk kategori putra. Keduanya pun berpeluang kembali dikirim ke Singapura wakili Indonesia pada Kejuaraan Asia Pasifik, 22-28 Juni 2026.

SMA Jubilee Jakarta di final akan menghadapi Surabaya Cambridge School di MS Sport Arena BSD, Minggu 17 Mei 2026. Sementara itu untuk kategori putri, BPK Penabur akan hadapi SMA Jubilee Jakarta.

1. Persaingan Ketat

Ketua High School Basketball Championship 2026 Murni Setionegoro (Foto: HSBC)
Ketua High School Basketball Championship 2026 Murni Setionegoro (Foto: HSBC)

Ketua Panitia High School Basketball Championship 2026, Murni Setionegoro mengatakan, turnamen yang kini memasuki tahun kedua tersebut memang dirancang secara selektif untuk menyaring sekolah-sekolah terbaik di Indonesia agar bisa bersaing di level internasional. Dengan begitu, tersaji lah persaingan di HSBC 2026 yang sangat ketat.

"Perbedaan kompetisi antarsekolah nasional ini dibanding yang lain adalah pemenangnya akan dikirim ke Kejuaraan Asia Pasifik. Mereka akan bertemu negara-negara yang lebih kuat, membawa bendera Indonesia mewakili sekolah di Asia Pasifik. Ini yang membuat bangga dan antusiasme para pemain di HSBC ini,” kata Murni, Sabtu (16/5/2026).

2. Olahraga Basket

Murni berharap ajang seperti HSBC ini bisa memicu sekolah-sekolah di Indonesia untuk semakin menggiatkan pembinaan olahraga bola basket. Hal itu juga demi kepentingan Timnas Basket Indonesia ke depan.

 

