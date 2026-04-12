Timnas Voli Putra Indonesia Diundi Masuk Grup Neraka di AVC Nations Cup 2026

TIMNAS Voli Putra Indonesia dipastikan menghadapi lawan-lawan berat di AVC Nations Cup 2026. Diundi masuk Pool B (Grup B), mereka akan menghadapi Timnas Voli Putra Qatar, Timnas Voli Putra Korea Selatan, Timnas Voli Putra Pakistan, Timnas Voli Putra Australia, dan Timnas Voli Putra Bahrain.

Turnamen AVC Nations 2026 akan digelar pada 20–28 Juni 2026 di Ahmedabad, India. Hasil drawing menempatkan Tim Merah Putih tidak dalam kondisi yang menguntungkan.

1. Tidak Akan Gentar

Wakil Kepala Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI, Loudry Maspaitella mengatakan, persaingan di grup ini tidak akan mudah. Namun, Timnas Voli Putra Indonesia tidak akan gentar.

“Memang grup berat, grup neraka. Nama-nama pemain yang akan berangkat sudah disusun. Setelah Proliga, akan diumumkan,” kata Loudry dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Loudry juga mengungkapkan Timnas Voli Putra Indonesia akan mulai menjalani pemusatan latihan (pelatnas) pada 20 Mei 2026. Langkah itu sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen tersebut.