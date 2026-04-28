HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil AVC Womens Champions League 2026: Dibungkam Wakil Thailand, Bandung BJB Tandamata Gagal ke Semifinal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |07:24 WIB
Bandung BJB Tandamata gagal ke semifinal AVC Womens Club Championship 2026. (Foto: Instagram/bandungbjbtandamataofficial)
BANGKOK - Harapan wakil Indonesia, Bandung BJB Tandamata, untuk menembus babak semifinal AVC Womens Champions League 2026 harus pupus. Kepastian ini didapat setelah mereka takluk tiga set langsung dari tim tuan rumah, Supreme TIP Chonburi – E.Tech, dengan skor 0-3 (22-25, 20-25, dan 22-25).

Pertemuan kedua tim tersebut terjadi dalam lanjutan Pool A AVC Women’s Champions League 2026. Laga krusial itu berlangsung di MCC Hall, Bangkok, Thailand, pada Senin 27 April 2026 malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Supreme Chonburi dan Bandung BJB bermain dengan tempo tinggi sejak awal set pertama. Hal itu membuat jalannya laga berlangsung cukup menarik karena kedua tim saling kejar-mengejar poin.

Sayangnya, Bandung BJB harus mengakui ketangguhan tim tuan rumah pada set pertama. Skuad asuhan tim kebanggaan Jawa Barat ini takluk dari Supreme Chonburi dengan poin ketat 22-25.

Bandung BJB Tandamata. (Foto: Instagram/bandungbjbtandamataofficial)

Dalam set kedua, Bandung BJB mencoba bangkit untuk membalas kekalahan di set pertama. Akan tetapi, Supreme Chonburi bermain masih cukup solid dalam meredam serangan-serangan yang dibangun tim tamu.

 

