Baru Resmi Gabung Hyundai Hillstate, Megawati Hangestri Langsung Dipuji Pelatih

SUWON – Megawati Hangestri Pertiwi resmi bergabung dengan Hyundai Hillstate untuk mengarungi Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Pelatih Kang Sung-hyung langsung melontarkan pujian kepada pemain Timnas Voli Putri Indonesia itu.

Kedatangan Mega diumumkan langsung oleh Hillstate lewat akun media sosial Instagram @hdecvolleyballteam, Senin (11/5/2026) siang WIB. Ini adalah kali keduanya berkarier di Korea Selatan setelah membela Daejeon JungKwanJang Red Sparks pada 2023-2025.

1. Dipantau Langsung

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Megawati datang dengan modal apik sebagai juara Proliga 2026 bersama Jakarta Pertamina Enduro. Pengalamannya bermain di Red Sparks juga cukup berharga buat Hillstate.

Bahkan, Kang kedapatan memantau langsung performa Megawati saat Grand Final Proliga 2026. Ia yakin pevoli putri kelahiran Jember, Jawa Timur, tersebut akan jadi aset penting.

“Mega adalah pemain yang kemampuannya sudah teruji di liga, dan dia akan jadi aset berharga tidak hanya untuk menguatkan serangan kami, tetapi juga taktik (secara umum),” kata Kang, dinukil dari media Korea Selatan, Daum, Senin (11/5/2026).

Ya, Megawati memang punya kemampuan luar biasa dalam mencetak poin dalam dua musim di Red Sparks. Pemain berjuluk Megatron itu tercatat membukukan 736 angka di musim reguler dan 61 angka di playoff pada musim debutnya yakni 2023-2024.