Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Baru Resmi Gabung Hyundai Hillstate, Megawati Hangestri Langsung Dipuji Pelatih

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |22:10 WIB
Baru Resmi Gabung Hyundai Hillstate, Megawati Hangestri Langsung Dipuji Pelatih
Pelatih Kang Sung-hyung memuji kemampuan Megawati Hangestri Pertiwi yang pernah mewarnai Liga Voli Korea Selatan (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)
A
A
A

SUWON – Megawati Hangestri Pertiwi resmi bergabung dengan Hyundai Hillstate untuk mengarungi Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Pelatih Kang Sung-hyung langsung melontarkan pujian kepada pemain Timnas Voli Putri Indonesia itu.

Kedatangan Mega diumumkan langsung oleh Hillstate lewat akun media sosial Instagram @hdecvolleyballteam, Senin (11/5/2026) siang WIB. Ini adalah kali keduanya berkarier di Korea Selatan setelah membela Daejeon JungKwanJang Red Sparks pada 2023-2025.

1. Dipantau Langsung

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Megawati datang dengan modal apik sebagai juara Proliga 2026 bersama Jakarta Pertamina Enduro. Pengalamannya bermain di Red Sparks juga cukup berharga buat Hillstate.

Bahkan, Kang kedapatan memantau langsung performa Megawati saat Grand Final Proliga 2026. Ia yakin pevoli putri kelahiran Jember, Jawa Timur, tersebut akan jadi aset penting.

“Mega adalah pemain yang kemampuannya sudah teruji di liga, dan dia akan jadi aset berharga tidak hanya untuk menguatkan serangan kami, tetapi juga taktik (secara umum),” kata Kang, dinukil dari media Korea Selatan, Daum, Senin (11/5/2026).

Ya, Megawati memang punya kemampuan luar biasa dalam mencetak poin dalam dua musim di Red Sparks. Pemain berjuluk Megatron itu tercatat membukukan 736 angka di musim reguler dan 61 angka di playoff pada musim debutnya yakni 2023-2024.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217815/megawati_hangestri_pertiwi_resmi_bergabung_dengan_hyundai_hillstate-eMF6_large.jpg
Profil Hyundai Hillstate, Klub Baru Pevoli Cantik Megawati Hangestri Pemegang 3 Gelar Liga Top Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217750/berikut_empat_klub_top_luar_negeri_yang_pernah_dibela_megawati_hangestri-5Fdw_large.jpg
4 Klub Top Luar Negeri yang Pernah Dibela Megawati Hangestri, Nomor 1 Juara Domestik 3 Kali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217706/megawati_hangestri_pertiwi_resmi_bergabung_dengan_hyundai_hillstate-nuYV_large.jpg
Breaking News! Megawati Hangestri Resmi Gabung Hyundai Hillstate untuk Liga Voli Korea Selatan 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/43/3216908/jakarta_bhayangkara_presisi_mengincar_gelar_juara_avc_mens_volleyball_champions_league_2026-I9H1_large.jpg
Jakarta Bhayangkara Bidik Gelar Juara AVC Mens Volleyball Champions League 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/43/3216881/nama_megawati_hangestri_pertiwi_sempat_hilang_timbul_di_skuad_hyundai_hillstate-TIwS_large.jpg
Sempat Menghilang, Nama Megawati Hangestri Nongol di Skuad Hyundai Hillstate!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/43/3216276/berikut_empat_bidadari_cantik_pengganti_megawati_hangestri_di_timnas_voli_indonesia-60vZ_large.jpg
4 Bidadari Cantik Pengganti Megawati Hangestri di Timnas Voli Indonesia 2026, Nomor 1 Calon Andalan Masa Depan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement