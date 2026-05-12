Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Efek Megawati, Followers Instagram Hyundai Hillstate Langsung Melonjak!

Dian AF , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |13:23 WIB
Efek Megawati, Followers Instagram Hyundai Hillstate Langsung Melonjak!
Efek Megawati, Followers Instagram Hyundai Hillstate Langsung Melonjak
A
A
A

KLUB top liga voli korea selatan Hyundai Hillstate mengalami peningkatan signifikan usai mengumumkan kedatangan Megawati Hangestri Pertiwi untuk musim 2026/2027. Belum genap 24 jam pengumuman dibuat, akun Instagram Hyundai Hillstate sudah tidak bisa bernapas. Ribuan notifikasi masuk setiap menit dan semuanya gara-gara satu nama: Megawati Hangestri Pertiwi alias Megatron

1. Lonjakan Followers

Senin siang, 11 Mei 2026, akun Instagram Hyundai Hillstate masih dipantau berada di angka sekitar 71 ribu pengikut. Namun keesokan paginya, angka itu melonjak menjadi 130 ribu — bertambah sekitar 59 ribu followers hanya dalam semalam.

Ledakan ini terjadi tepat setelah klub voli asal Korea Selatan itu mengumumkan secara resmi bergabungnya Megawati melalui akun Instagram resmi mereka @hdecvolleyballteam, termasuk menampilkan profil singkat sang pemain.

Megawati Hangestri Instagram/red__sparks
Megawati Hangestri Instagram/red__sparks

2. Volimania Indonesia Serbu Akun Instagram

Tidak hanya asal follow, para penggemar juga meramaikan kolom komentar. Postingan pengumuman Megawati meraup lebih dari 114 ribu likes dan 19 ribu komentar, angka yang jauh melampaui unggahan-unggahan sebelumnya milik Hyundai Hillstate.

Ribuan komentar bernada antusias langsung membanjiri unggahan tersebut. Salah satu penggemar bahkan berkomentar, "Meledak gak tuh followers, netizen Indo juaranya memang." 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217813//pelatih_kang_sung_hyung_memuji_kemampuan_megawati_hangestri_pertiwi_yang_pernah_mewarnai_liga_voli_korea_selatan-gS9o_large.jpg
Baru Resmi Gabung Hyundai Hillstate, Megawati Hangestri Langsung Dipuji Pelatih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217815//megawati_hangestri_pertiwi_resmi_bergabung_dengan_hyundai_hillstate-eMF6_large.jpg
Profil Hyundai Hillstate, Klub Baru Pevoli Cantik Megawati Hangestri Pemegang 3 Gelar Liga Top Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217750//berikut_empat_klub_top_luar_negeri_yang_pernah_dibela_megawati_hangestri-5Fdw_large.jpg
4 Klub Top Luar Negeri yang Pernah Dibela Megawati Hangestri, Nomor 1 Juara Domestik 3 Kali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217706//megawati_hangestri_pertiwi_resmi_bergabung_dengan_hyundai_hillstate-nuYV_large.jpg
Breaking News! Megawati Hangestri Resmi Gabung Hyundai Hillstate untuk Liga Voli Korea Selatan 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/43/3217052//megawati_hangestri-bdKz_large.jpg
Intip Kisaran Gaji Pevoli Megawati Hangestri jika Resmi Gabung ke Hyundai Hillstate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/43/3216881//nama_megawati_hangestri_pertiwi_sempat_hilang_timbul_di_skuad_hyundai_hillstate-TIwS_large.jpg
Sempat Menghilang, Nama Megawati Hangestri Nongol di Skuad Hyundai Hillstate!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement