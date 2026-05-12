Efek Megawati, Followers Instagram Hyundai Hillstate Langsung Melonjak!

KLUB top liga voli korea selatan Hyundai Hillstate mengalami peningkatan signifikan usai mengumumkan kedatangan Megawati Hangestri Pertiwi untuk musim 2026/2027. Belum genap 24 jam pengumuman dibuat, akun Instagram Hyundai Hillstate sudah tidak bisa bernapas. Ribuan notifikasi masuk setiap menit dan semuanya gara-gara satu nama: Megawati Hangestri Pertiwi alias Megatron

1. Lonjakan Followers

Senin siang, 11 Mei 2026, akun Instagram Hyundai Hillstate masih dipantau berada di angka sekitar 71 ribu pengikut. Namun keesokan paginya, angka itu melonjak menjadi 130 ribu — bertambah sekitar 59 ribu followers hanya dalam semalam.

Ledakan ini terjadi tepat setelah klub voli asal Korea Selatan itu mengumumkan secara resmi bergabungnya Megawati melalui akun Instagram resmi mereka @hdecvolleyballteam, termasuk menampilkan profil singkat sang pemain.

Megawati Hangestri Instagram/red__sparks

2. Volimania Indonesia Serbu Akun Instagram

Tidak hanya asal follow, para penggemar juga meramaikan kolom komentar. Postingan pengumuman Megawati meraup lebih dari 114 ribu likes dan 19 ribu komentar, angka yang jauh melampaui unggahan-unggahan sebelumnya milik Hyundai Hillstate.

Ribuan komentar bernada antusias langsung membanjiri unggahan tersebut. Salah satu penggemar bahkan berkomentar, "Meledak gak tuh followers, netizen Indo juaranya memang."