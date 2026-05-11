4 Klub Top Luar Negeri yang Pernah Dibela Megawati Hangestri, Nomor 1 Juara Domestik 3 Kali!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |16:14 WIB
Berikut empat klub top luar negeri yang pernah dibela Megawati Hangestri termasuk Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)
BERIKUT empat klub top luar negeri yang pernah dibela Megawati Hangestri. Salah satunya adalah juara domestik tiga kali!

Megawati baru saja diumumkan sebagai rekrutan anyar Hyundai Hillstate untuk mengarungi Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Ia bergabung setelah mengantar Jakarta Pertamina Enduro juara Proliga 2026.

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Hyundai Hillstate merupakan klub luar negeri kelima yang pernah dibela Megawati sepanjang kariernya. Sebelum ini, pemain asal Jember itu pernah empat kali merantau.

Lantas, klub mana saja yang pernah merasakan servis Megawati? Simak ulasan berikut ini.

4 Klub Top Luar Negeri yang Pernah Dibela Megawati Hangestri

1. Supreme Chonburi E-Tech

Megawati Hangestri Pertiwi (instagram/megawatihangestrip)

Klub Liga Thailand ini adalah tim luar negeri pertama yang disinggahi Megawati. Ia pindah sesuai Proliga 2020 bersama dengan Surabaya Bank Jatim.

Megatron hanya semusim di Supreme Chonburi. Klub tersebut ternyata termasuk top di Thailand dengan tiga kali juara liga!

2. Ha Phu Thanh Hoa

Megawati Hangestri Pertiwi. (Foto: Instagram @megawatihangestrip)

Setelah dari Thailand, Megawati memutuskan hengkang ke Vietnam. Ia membela Ha Phu Thanh Hoa pada 2021. Sayangnya, tidak ada prestasi mentereng yang dicatatkan.

Bahkan, Thanh Hoa termasuk klub yang biasa saja di negara asalnya. Megawati lalu kembali ke Indonesia untuk memperkuat Bandung BJB Tandamata pada 2022.

 

