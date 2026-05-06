Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Heroik Pebulu Tangkis Shi Yu Qi, Kapten yang Bawa China Menggila di Piala Thomas 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |01:01 WIB
Kisah Heroik Pebulu Tangkis Shi Yu Qi, Kapten yang Bawa China Menggila di Piala Thomas 2026
Tunggal putra asal China, Shi Yu Qi. (Foto: BWF)
A
A
A

HORSENS Tim bulu tangkis China resmi memastikan diri sebagai penguasa bulu tangkis beregu putra dengan merengkuh gelar Piala Thomas ke-12 mereka di Forum Horsens, Denmark. Meski menang dengan skor 3-1 atas tim kejutan Prancis, China tidaklah mudah.

Menariknya, di balik trofi yang diangkat, ada cerita tentang pengorbanan sang kapten, Shi Yu Qi, yang menjadi pilar emosional tim sepanjang laga final. Pemain ganda putra He Ji Ting mengungkapkan keberhasilan mereka mempertahankan gelar sangat dipengaruhi oleh determinasi Shi Yu Qi.

Meskipun kondisi fisiknya sedang menurun akibat menderita gastroenteritis (sakit perut), Yu Qi tetap turun ke lapangan demi memberikan poin pembuka sekaligus ketenangan bagi rekan-rekan setimnya.

1. Semangat Juang di Tengah Rasa Sakit

Pertarungan pembuka antara Shi Yu Qi melawan bintang Prancis, Christo Popov, menjadi kunci kemenangan China. Yu Qi harus meladeni perlawanan sengit Christo selama 85 menit dalam kondisi tubuh yang tidak bugar.

Hasil Final Piala Thomas 2026: Hajar Prancis 3-1, China Juara!
Hasil Final Piala Thomas 2026: Hajar Prancis 3-1, China Juara!

Namun, tunggal putra nomor satu dunia itu berhasil menang lewat rubber game dengan skor 21-16, 16-21, 21-17. Menurut He Ji Ting, kehadiran Yu Qi di lapangan adalah sebuah pesan kuat bagi seluruh anggota tim.

"Sebagai kapten dan pemimpin, dia bertindak sebagai penstabil tim. Meski sedang sakit dan berada di bawah tekanan besar, dia tetap bertahan hingga akhir," ujar Ji Ting dalam sesi wawancara pascapertandingan, dikutip dari media Malaysia, New Straits Times, Rabu (6/5/2026).

Kemenangan sulit Yu Qi terbukti menjadi pondasi mental yang krusial sebelum Prancis sempat menyamakan kedudukan lewat aksi memukau Alex Lanier.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/40/3216577/tim_bulu_tangkis_indonesia-TPJk_large.jpg
PBSI Puji Perjuangan Tim Bulu Tangkis Indonesia Usai Raih Perunggu di Piala Uber 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/40/3216290/tim_bulu_tangkis_korea_selatan-vwSM_large.jpg
Kisah Perjalanan Hebat Tim Bulu Tangkis Korea Selatan, Hancurkan Kekuatan China di Final Piala Uber 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/40/3216371/ester_nurumi_tri_wardoyo-V6ia_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Ester Nurumi, Persembahkan Medali bagi Indonesia di Piala Uber 2024 dan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/40/3216252/simak_kisah_thalita_ramadhani_wiryawan_yang_mampu_mengalahkan_sim_yu_jin_pada_piala_uber_2026-pvyD_large.jpg
Kisah Thalita Ramadhani Wiryawan, Tunggal Putri Indonesia Berusia 18 Tahun yang Kalahkan Sim Yu-jin di Piala Uber 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/40/3216202/china_juara_piala_thomas_2026_setelah_menang_3_1_atas_prancis_bwfmedia-ygA0_large.jpg
Hasil Final Piala Thomas 2026: Hajar Prancis 3-1, China Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/40/3216179/tim_bulu_tangkis_putri_korea_selatan-90oh_large.jpg
Hasil Final Piala Uber 2026: Kalahkan China 3-1, Korea Selatan Juara!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement