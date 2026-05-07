3 Alasan Marc Marquez Akan Juara MotoGP Prancis 2026, Nomor 1 Rekor Bagus di Le Mans!

BERIKUT tiga alasan Marc Marquez akan juara MotoGP Prancis 2026. Salah satunya berkat rekor bagus yang dimiliki pembalap Ducati Lenovo tersebut di Sirkuit Bugatti, Le Mans!

Seri kelima MotoGP 2026 itu akan digelar akhir pekan ini tepatnya 8-10 Mei. Momen ini dinilai sebagai ajang kebangkitan buat Marquez.

Pasalnya, pria asal Spanyol itu tidak pernah menang dari empat seri awal di MotoGP 2026. Bahkan, ia juga gagal naik podium alias finis kedua atau ketiga!

Maka dari itu, Marquez pasti akan habis-habisan untuk meraih kemenangan di Prancis. Ia tidak mau semakin tertinggal dari para pesaing. Lalu, apa saja alasan sang pembalap bisa menang?

1. Rekor Bagus di Prancis

Marquez cukup diuntungkan dengan catatan manisnya di Negeri Mode. Ia mampu mencatatkan tiga kemenangan dan enam podium sepanjang mentas di Sirkuit Bugatti sejak 2013.

Sejauh ini, Marquez adalah pembalap aktif dengan jumlah kemenangan terbanyak di Le Mans. Sejarah bagus tersebut akan membantunya tampil garang akhir pekan ini.