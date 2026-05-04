HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Cantik Ester Nurumi, Persembahkan Medali bagi Indonesia di Piala Uber 2024 dan 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |19:17 WIB
Tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo. (Foto: PBSI)
KISAH pebulu tangkis cantik Ester Nurumi Tri Wardoyo yang baru saja membantu Indonesia meraih medali perunggu di Piala Uber 2026 menarik untuk dibahas. Pasalnya Ester sekali lagi membuktikan diri sebagai salah satu tunggal putri andalan Indonesia.

Ya, Ester Nurumi terus membuktikan diri sebagai pilar masa depan bulu tangkis tunggal putri Indonesia. Dalam dua edisi terakhir Piala Uber, pemain muda berbakat ini selalu berhasil memberikan kontribusi nyata bagi prestasi Merah Putih di kancah dunia.

Setelah sukses mencicipi babak final pada tahun 2024, Ester kembali menunjukkan taringnya dengan membawa Indonesia menembus semifinal pada edisi 2026.

1. Kenangan Manis Runner-Up Piala Uber 2024

Kilas balik ke tahun 2024, Ester Nurumi menjadi bagian dari sejarah saat tim Uber Indonesia berhasil melampaui target dengan menembus babak final di Chengdu, China. Meski akhirnya Indonesia harus puas menjadi runner-up dan meraih medali perak setelah kalah 0-3 dari tuan rumah, perjuangan Ester di partai ketiga patut diacungi jempol.

Turun menghadapi tunggal putri senior China, He Bing Jiao, Ester memberikan perlawanan yang luar biasa sengit. Walaupun akhirnya takluk dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-10, 15-21, dan 17-21, keberaniannya bertarung di partai penentu menunjukkan mentalitas juara.

Medali perak yang diraih saat itu menjadi pencapaian terbaik tim putri Indonesia dalam kurun waktu 16 tahun terakhir.

2. Medali Perunggu di Horsens 2026

Dua tahun berselang, pada Piala Uber 2026 yang berlangsung di Horsens, Denmark, Ester kembali tampil krusial. Keberhasilan Indonesia menembus babak semifinal tak lepas dari performa impresifnya, termasuk saat mengalahkan wakil Denmark di babak perempatfinal.

 

