Bantu Prancis Hancurkan Indonesia 4-1 di Piala Thomas 2026, Christo Popov: Mereka Kurang Semangat

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |22:10 WIB
Bantu Prancis Hancurkan Indonesia 4-1 di Piala Thomas 2026, Christo Popov: Mereka Kurang Semangat
Christo Popov ikut menyumbang poin dalam kemenangan telak Tim Bulu Tangkis Prancis atas Tim Bulu Tangkis Indonesia 4-1 di Piala Thomas 2026 (Foto: Instagram/@team_popov)
HORSENS – Christo Popov ikut menyumbang poin dalam kemenangan telak Tim Bulu Tangkis Prancis atas Tim Bulu Tangkis Indonesia 4-1 di Piala Thomas 2026. Ia menyoroti penampilan lawan yang dinilai kurang bersemangat.

Kekalahan itu diderita Tim Indonesia pada laga terakhir Grup D Piala Thomas 2026 di Forum Horsens, Horsens, Denmark, Selasa 28 April 2026 malam WIB. Merah Putih pun gagal melangkah ke perempatfinal.

1. Kerja Kolektif

Tim bulu tangkis Prancis di Piala Thomas 2026.

Di laga itu, Prancis merebut kemenangan di tiga tunggal putra dan satu ganda putra. Sementara, Tim ndonesia hanya mampu membalaskan satu kemenangan lewat ganda putra.

Prancis lolos ke perempatfinal sebagai runner-up, menyusul Thailand. Popov mengatakan, kemenangan ini merupakan hasil kerja kolektif dari timnya.

"Kami benar-benar menunjukkan apa yang mampu kami lakukan sebagai sebuah tim. Kami tidak hanya menang pertandingan demi pertandingan tetapi kami menang sebagai sebuah tim," kata Popov dikutip dari laman resmi BWF, Rabu (29/4/2026).

 

