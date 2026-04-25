Piala Uber 2026: Tim Indonesia Waspadai Kekuatan Kanada di Partai Pertama

HORSENS – Tim Bulu Tangkis Indonesia siap tampil di laga pertama Piala Uber 2026. Namun, mereka akan tetap mewaspadai kekuatan Tim Bulu Tangkis Kanada yang akan menjadi lawan.

Laga pertama Grup C Piala Uber 2026 itu akan digelar di Forum Horsens, Horsens, Denmark, Sabtu (25/4/2026) sore WIB. Di atas kertas, Indonesia jauh diunggulkan ketimbang Kanada.

1. Merata

Namun, kapten tim, Putri Kusuma Wardani (Putri KW), enggan mengganggap remeh lawan. Ia mengatakan Kanada dihuni pemain berkualitas dan sarat pengalaman.

"Menurut saya kekuatan Kanada semua merata, dari tunggal maupun ganda. Mereka juga masih punya Michelle Li yang konsisten di level atas," kata Putri, dikutip dari keterangan resmi PBSI, Sabtu (25/4/2026).

Kendati demikian, perempuan asal Tangerang itu tetap optimistis srikandi Indonesia bisa meraup poin penuh. Untuk itu, ia menekankan timnya wajib tampil all out.

"Saya hanya menyampaikan siapapun yang diturunkan harus bermain dengan enjoy dan pasti harus mati-matian dulu. Tidak perlu memikirkan menang atau kalah karena di sini kami semua selalu mendukung kalian semua jadi tidak perlu khawatir atau takut," pesan Putri.