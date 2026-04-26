Klasemen Sementara Moto3 2026 Kelar Race Moto3 Spanyol 2026: Veda Ega Pratama Posisi 6!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |21:20 WIB
Klasemen sementara Moto3 2026 kelar Moto3 Spanyol 2026. (Foto: instagram/@honda_team_asia)
KLASEMEN sementara Moto3 2026 kelar race Moto3 Spanyol 2026 akan diulas Okezone. Pembalap Indonesia yang membela Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, mencuri perhatian di race Moto3 Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez pada Minggu, (26/4/2026) sore WIB.

Memulai balapan dari posisi 17, Veda Ega Pratama mengakhiri balapan di posisi 6! Dari empat balapan yang sudah dijalani di Moto3 2026, Veda Ega Pratama mencatatkan hasil luar biasa untuk ukuran pembalap debutan.

Veda Ega Pratama finis keenam di Moto3 Spanyol 2026. (Foto: Honda Racing)

Setelah finis kelima di Thailand, Veda Ega Pratama naik podium di Brasil. Gagal finis di Amerika Serikat, Veda Ega Pratama menyelesaikan balapan di posisi enam Moto3 Spanyol 2026.

1. Veda Ega Pratama Naik ke Posisi 6

Berkat finis keenam di Spanyol, Veda Ega Pratama mendapatkan tambahan 10 angka di klasemen sementara Moto3 2026. Veda Ega Pratama naik satu posisi ke tangga keenam klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 37 angka.

Veda Ega Pratama tercatat melewati juara Moto3 Amerika Serikat 2026, Guido Pini, yang harus rela turun ke posisi tujuh dengan raihan 36 angka. Di balapan sore tadi, Guido Pini gagal finis.

2. Maximo Quiles Tak Terbendung

Pembalap CF Moto Aspar Team, Maximo Quiles, belum terbendung di Moto3 2026. Ia berturut-turut menempati posisi dua, satu, dua dan satu dalam empat race awal Moto3 2026.

 

