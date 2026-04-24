Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Grand Final Proliga 2026 Hari Ini: Waktunya Megawati Hangestri Berjaya?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |09:09 WIB
Jadwal Siaran Langsung Grand Final Proliga 2026 Hari Ini: Waktunya Megawati Hangestri Berjaya?
Simak jadwal siaran langsung Grand Final Proliga 2026 hari ini (Foto: Instagram/@jpevolley)
A
A
A

YOGYAKARTA – Jadwal siaran langsung Grand Final Proliga 2026 hari ini, Jumat (24/4/2026), sudah diketahui. Akankah ini waktunya Megawati Hangestri berjaya?

Grand Final Proliga 2026 akan digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, mulai Jumat (24/4/2026) sore WIB. Perebutan gelar ini bakal menggunakan format best of three.

1. Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia

Jakarta Pertamina Enduro. (Foto: Instagram/jpevolley)

Kategori putri akan dimainkan lebih dulu pada pukul 15.00 WIB. Jakarta Pertamina Enduro berhadapan dengan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia yang tampil impresif sepanjang Proliga 2026.

Masuknya Jakarta Pertamina Enduro ke Grand Final Proliga 2026 tidaklah mengejutkan. Selain berstatus juara bertahan, mereka juga diperkuat pemain-pemain berkualitas seperti Megawati Hangestri.

Pevoli asal Jember itu diprediksi bersinar pada Grand Final Proliga 2026. Namun, ia juga menghadapi ujian tak mudah lantaran akan menghadapi mantan klubnya di Proliga 2025.

Megawati bakal diandalkan lantaran tampil konsisten sepanjang musim. Ia kerap jadi penentu kemenangan Jakarta Pertamina Enduro di momen-momen krusial!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement