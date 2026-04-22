Indonesia Raih Emas di SEA Youth Table Tennis 2026, Generasi Baru Unjuk Gigi!

KEBANGKITAN tenis meja Indonesia mulai menemukan momentumnya. Tampil pada ajang South East Asian Youth Table Tennis Championship 2026 yang berlangsung di Pasir Ris Sports Hall, Singapura, pada 14–19 April 2026, atlet muda Tim Indonesia menunjukkan performa menjanjikan di tengah persaingan kawasan Asia Tenggara.

Kejuaraan yang diikuti 140 atlet dari sembilan negara, yakni Indonesia Brunei Darussalam, Malaysia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Ajang ini menjadi panggung pembuktian bagi 16 atlet Tim Indonesia yang terdiri dari delapan putra dan delapan putri.

1. Indonesia Bawa 1 Emas dan 4 Perunggu

Muhammad Naufal Junindra raih emas di SEA Youth Table Tennis 2026. (Foto: STTA)

Indonesia membawa pulang satu medali emas dan empat medali perunggu. Medali emas dipersembahkan Muhammad Naufal Junindra dari nomor Boys U-19 Singles, sementara empat medali perunggu masing-masing diraih melalui nomor Girls U-19 Singles oleh Ni Ketut Maharani, serta dari nomor U-19 Mixed Doubles, Boys U-19 Doubles, dan Boys Team.

Sekretaris Jenderal Indonesia Pingpong League (IPL), Yon Mardiono, turut mengapresiasi capaian para atlet muda yang dinilai sebagai hasil dari mulai terbangunnya sistem pembinaan yang lebih terarah dan kompetitif.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa pembinaan usia dini yang dilakukan secara konsisten mulai membuahkan hasil. Kompetisi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan menjadi kunci untuk melahirkan atlet-atlet berkualitas yang siap bersaing di level internasional,” ujar Yon Mardiono.

Perjalanan Naufal menuju podium tertinggi menjadi salah satu sorotan utama. Pada babak perempatfinal, ia tampil dominan dengan menundukkan wakil tuan rumah Singapura, Nicholas Tan dengan skor telak 3-0. Kemenangan tersebut menjadi pijakan penting yang mengantarkannya melaju hingga babak final.

Lewat permainan yang konsisten, disiplin, dan penuh kepercayaan diri, Naufal mampu menuntaskan perjuangannya dengan meraih medali emas, sekaligus menegaskan potensi besar atlet muda Indonesia di level regional.

Di sektor putri, Ni Ketut Maharani juga menunjukkan daya juang tinggi. Ia berhasil melaju hingga babak semifinal setelah mengalahkan wakil Thailand dalam pertandingan ketat di perempat final dengan skor 3-2, sebelum akhirnya mengamankan medali perunggu.

Yon juga menambahkan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga tren positif ini.

“Kami melihat ada semangat baru dalam ekosistem tenis meja nasional. Jika seluruh pihak dapat terus berjalan dalam satu arah yang sama, saya optimistis prestasi tenis meja Indonesia akan semakin meningkat ke depan,” imbuhnya.