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Dari PON hingga Olimpiade, Ketua Federasi Akuatik DKI Jakarta Siapkan Regenerasi Atlet Akuatik Jakarta

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |06:14 WIB
Dari PON hingga Olimpiade, Ketua Federasi Akuatik DKI Jakarta Siapkan Regenerasi Atlet Akuatik Jakarta
Federasi Akuatik DKI Jakarta siapkan atlet-atlet terbaik untuk Indonesia. (Foto: Federasi Akuatik DKI Jakarta)
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KETUA Federasi Akuatik DKI Jakarta Ade Jona Prasetyo mendorong pembinaan berkelanjutan, mulai dari kompetisi nasional hingga Olimpiade. Hal itu disampaikan Ade Jona saat menyaksikan final Indonesia Short Course Emerging Series di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026 malam WIB.

“Kami berharap seluruh atlet dapat memberikan penampilan terbaik, di mana saat ini Akuatik DKI Jakarta juga melakukan pembinaan berjenjang, mulai dari menyiapkan diri menuju event nasional seperti PON dan mendukung program Bapak Menpora Erik Thohir, Ketua NOC Indonesia Bapak Raja Sapta Oktohari, dan Bapak Ketum Federasi Akuatik Indonesia Anindya Bakrie agar atlet-atlet kita bisa lolos kualifikasi Olimpiade di Los Angeles,” kata Ade Jona.

Atlet DKI Jakarta mendominasi ajang Indonesia Short Course Emerging Series. (Foto: Federasi Akuatik DKI Jakarta)
Atlet DKI Jakarta mendominasi ajang Indonesia Short Course Emerging Series. (Foto: Federasi Akuatik DKI Jakarta)

1. Dominasi Atlet DKI Jakarta

Atlet DKI Jakarta tampil dominan di Indonesia Short Course Emerging Series. Setidaknya ada 200 atlet dari 19 klub DKI Jakarta berkompetisi di Indonesia Short Course Emerging Series. Total, turnamen ini diikuti oleh 310 atlet dari 24 klub.

Ade Jona mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia Short Course Emerging Series, karena ini merupakan ajang bagi atlet-atlet yang sedang berkembang untuk menunjukkan kemampuan mereka.

“Semua atlet turun di sini ada sekitar tiga ratus atlet di sini yang turun. Yang pasti kita di sini mencari bakat, kita lihat ini bukan hanya sekedar kolam renang, tapi ini mimpi para atlet-atlet kita ke depannya bagaimana agar mereka dapat bermimpi mengibarkan bendera Indonesia di dunia nantinya,” ujar Ade Jona.

 

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