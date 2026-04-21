Yogyakarta Jadi Saksi Perebutan Takhta Juara Proliga 2026 di GOR Amongrogo

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |07:58 WIB
Jakarta Pertamina Enduro siap tampil di Grand Final Proliga 2026. (Foto: Instagram/jpevolley)
YOGYAKARTA – Kompetisi voli kasta tertinggi Indonesia, Proliga 2026, akhirnya mencapai puncaknya. Babak Grand Final dijadwalkan berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, 21-26 April 2026. Selain perebutan gelar juara yang dinantikan, rangkaian laga ini juga akan menyajikan duel sengit memperebutkan peringkat ketiga.

Perebutan gelar juara musim ini di bagian putra mempertemukan juara bertahan Jakarta Bhayangkara Presisi melawan Jakarta LavAni Livin' Transmedia. Sementara itu, di sektor putri, juara bertahan Jakarta Pertamina Enduro (JPE) akan menghadapi Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

Laga Grand Final akan berlangsung pada 24-26 April 2026. Sementara itu, perebutan tempat ketiga juga dilaksanakan lebih awal pada 21-23 April 2026.

1. Format Baru Three Winning Set

Wakil Ketua Proliga, Reginald Nelwan, mengatakan pelaksanaan partai puncak ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana hanya berlangsung satu hari. Hal itu pun menjadikan Proliga 2026 terasa lebih berwarna.

"Sekarang pertandingan final tahun ini akan menggunakan sistem three winning set yakni kedua tim bertanding tiga kali," ujar Reginald dalam keterangannya.

Jakarta Bhayangkara Presisi. (Foto: Instagram/bhayangkaravolley)
Jakarta Bhayangkara Presisi. (Foto: Instagram/bhayangkaravolley)

Regi menjelaskan jika ada satu tim sudah memenangkan dua laga, laga yang seharusnya dilaksanakan tiga hari hanya berlangsung dua hari.

"Tetapi jika hingga laga kedua berakhir 1-1 maka laga dilanjutkan hingga hari ketiga," tambah Regi. Skema itu pun berlaku dalam perebutan tempat ketiga.

2. Kesiapan Tim dan Jadwal Pertandingan

Official LavAni, John Zulfikar, mengakui tim asuhan David Lee ini sudah siap untuk memenangkan laga Grand Final melawan juara bertahan Bhayangkara Presisi. Jadi, timnya akan berusaha tampil apik.

 

